Bordenau

Mit dem Kreidewagen des TSV Bordenau zieht die Mannschaft der Dorfwerkstatt breite, weiße Striche auf der Rasenfläche am Dorfteich. Das Fußballfeld wird zum Zuschauerraum des Colormylife-Picknickkonzertes. Die Unterteilungen bestehen aus vier mal fünf Meter großen Vierecken und die Disziplin heißt „Spaß haben“. Unverzichtbar: unterschiedliche Mannschaften aus maximal zehn Menschen aus zehn unterschiedlichen Haushalten. Voraussetzung: Lust auf Live-Musik verbunden mit dem Talent, auf dem Boden sitzen zu können und mitgebrachte Snacks zu naschen.

Zur Galerie Die Ehrenamtlichen der Dorfwerkstatt Bordenau machen das Leben bunt, zum Beispiel mit einem Picknickkonzert. Colormylife ist das Motto der Gastgeber, die für ausgelassene Atmosphäre sorgen.

Mit Focus runterkommen

Die Idee der Ehrenamtlichen aus der Dorfwerkstatt Bordenau funktioniert. Auf dem Spielfeld sitzen alle Generationen zusammen. Aus verschiedenen Ecken Niedersachsens sind die Besucher angerückt, von Heidekreis bis Vechta. Das erste Konzert startet um 15 Uhr mit MANe und den Crazy Horns. Dann folgt das zweite Konzert, das Vanessa Fonfara aus Neustadt mit ihren Freundinnen Carolin Freitag aus Hannover-Kleefeld und Katja Medela aus Seelze-Süd hören möchte. Die Frauen sind von den Klängen des Hamburger Sängers Focus hingerissen.

Der junge Hamburger Solist mit der atemberaubenden Stimme wird von seinem Producer Levi musikalisch unterstützt. Wer Stress und Nerv empfunden haben sollte, wird seine schlechten Gefühle nach wenigen Takten los und kommt runter. Focus präsentiert eigenen Werke und covert Ed Sheeran, zum Beispiel mit „Be like you“. Wer so eine Atmosphäre aufbauen kann, muss mit dem Verzicht auf frenetischen Applaus leben können – das Publikum in Bordenau ist seelig, tiefenentspannt und da würde Klatschen irgendwie stören.

Die Organisatoren des Colormylife-Picknickkonzertes sind zufrieden. Das Konzept klappt. Sie nehmen keinen Eintritt, sondern bitten um Spenden. Das hat schon bei den Parkplatzkonzerten vor Neustadts Balneon bestens geklappt. Ebenso wie die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. „Während der Coronazeit ist unsere Gruppe sogar um weitere Mitglieder gewachsen“, freut sich Ole Brackmann von der Dorfwerkstatt. Zwischenzeitlich haben sich die Fidgets startklar für ihren Gig gemacht. Als Experten für Partymusik holen Marian und Nico ihr Publikum von der Picknickdecke. Bis 23 Uhr wird durchgetanzt.

Von Patricia Chadde