Bordenau

Die Dorfgemeinschaft Bordenau lässt sich auch vom Corona-Virus nicht die Freude an gemeinsamen Aktionen verhageln. Nach dem ehrenamtlich organisierten Testzentrum am Birkenweg wollen engagierte Dorfbewohnerinnen und -bewohner nun auch ein Impfzentrum im Ort eröffnen. Dafür haben sie auch den ehemaligen Dorfarzt Josef Schliehe-Diecks und seine Frau Rita gewonnen.

„Bordenau boostert“, ist die Aktion am Sonnabend, 5. Februar, 10 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich, betitelt. Allzu viele Erstimpfungen werde man wohl nicht mehr verabreichen können, sagt Marc Scheffler vom Organisationsteam zur Erklärung. Allerdings müssten ja viele bereits Geimpfte nun doch noch einmal den Ärmel hochkrempeln, nachdem der Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt worden ist und auch klar ist, dass die Johnson & Johnson-Immunisierungen nicht so lange vorhalten wie erhofft. Natürlich seien auch Interessierte für Erst- oder Zweitimpfung willkommen.

Gesellschaft für Betriebsmedizin liefert Impfstoff

Das Team habe sich erst um eine Zusammenarbeit mit der Region Hannover bemüht, um den Impfstoff zu bekommen, berichtet Ortsbürgermeisterin Andrea Czernitzki (SPD). Nachdem klar war, dass dort die Wartezeiten länger sind als gewünscht, habe man sich stattdessen mit der GG Gesellschaft für Betriebsmedizin in Verbindung gesetzt – da habe es zügig geklappt.

Das Impfzentrum wird mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna beliefert, der Biontech-Impfstoff ist dabei für unter 30-Jährige, Schwangere und Leute reserviert, die aus anderen Gründen darauf angewiesen sind. Auch Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung Erziehungsberechtigter können ihre Spritze dort bekommen.

Anmeldungen unter www.tz-bordenau.de/Impfung sind erforderlich – man kann sie auch im Testzentrum am Birkenweg 3a vereinbaren, das wochentags, 16.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags, 10 bis 12 Uhr geöffnet ist.

Von Kathrin Götze