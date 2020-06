Bordenau

Die Bushaltestellen entlang der SprintH-Linie-400 der Regiobus sollen langfristig barrierefrei ausgebaut und modernisiert werden. Das sieht der aktuelle Nahverkehrsplan 2020 der Region Hannover vor. Auch die sieben Haltestellen in Bordenau werden, so der Plan, neben dem barrierefreien Ausbau mit digitalen Anzeigetafeln und Fahrradbügeln ausgestattet. Wo nötig, soll auch der Weg über die Straße zu den Haltestellen sicherer werden, etwa durch Fußgängerüberwege oder eine Fahrbahneinengung.

Mit Wlan und USB-Ladebuchsen ausgestattete Busse sollen die Sprint-Verbindung langfristig aufwerten. Noch sind diese Annehmlichkeiten auf der 400er-Linie nicht im Einsatz. Einen konkreten Zeitplan für die Umrüstung der Haltestellen und Busse gibt es noch nicht.

Anzeige

Die Aufwertung der Haltestellen ist Teil der Erweiterung des sogenannten SprintH-Netzes. Die SprintH-Linie-400 verbindet seit Jahresbeginn den Bahnhof Neustadt mit der Stadtbahn am Wissenschaftspark Marienwerder. Busse im 20-Minuten-Takt (werktags) sollen den Nahverkehr aus dem Umland attraktiver machen. Ortsbürgermeister Harry Piehl geht davon aus, dass Bordenau von dem Nahverkehrsplan 2020 profitiert. „Wir sind eine Sprint-Linie, jetzt muss es auch umgesetzt werden“, so Piehl in der jüngsten Ortsratssitzung.

Weitere HAZ+ Artikel

SPD-Ortsrätin Sieglinde Ritgen erklärte als Notiz an die Verwaltung, zuerst die Haltestellen Am Leineufer und Frielinger Straße barrierefrei zu gestalten. Queerungshilfen seien vor allem am Birkenweg, am Leineufer und an der Haltestelle Frielinger Straße nötig.

Von Mario Moers