Bordenau

Das Dorf räumt auf, erst die Kleiderschränke, dann Keller und Dachböden: Die Dorfwerkstatt Bordenau lädt für Sonntag, 21. Juli, von 14 bis 17 Uhr zu einer Kleider-Tauschbörse in ihre Räume am Birkenweg 3 ein. Und am Sonntag, 22. September, soll dann einmal mehr das ganze Dorf zum Flohmarkt werden.

Die Kleiderbörse ist eine Premiere: „Stöbern, Klönen, Tauschen, gemeinsam etwas für die Umwelt tun“, lautet das Motto. Jeder Teilnehmer bringt maximal 20 Teile mit, sollte für jedes mitgebrachte Kleidungsstück nachher ein neues mit nach Hause nehmen. Annahme ist am Sonnabend, 20. Juni, von 11 bis 13 Uhr damit die ehrenamtlichen Helfer noch alles in Ruhe sortieren können. Was nachher übrig bleibt, geht als Kleiderspende ans DRK.

Für seinen Stand auf dem Dorflohmarkt ist am Sonntag, 22. September, jeder selbst verantwortlich – geplant ist, dass alle Stände von 10 bis 16 Uhr geöffnet sind. Die Dorfwerkstatt kümmert sich um die Werbung, druckt ein Faltblatt für die Besucher. Dazu sollte jeder, der mitmachen möchte, sich bis zum 5. September mit Namen und Adresse bei Hans-Jürgen Hayek, Telefon (0170) 8821521, anmelden und seinen besten Artikel nennen. Die Teilnahme kostet Mitglieder der Dorfwerkstatt nichts, alle anderen sind für 5 Euro dabei. Weitere Informationen gibt es online auf www.dorfwerkstatt-bordenau.de.

Von Kathrin Götze