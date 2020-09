Bordenau

Und noch ein Neubaugebiet für Neustadt: Zwanzig Jahre nach den ersten Planungen, steht das Baugebiet Questhorst in Bordenau offenbar kurz vor der Verwirklichung. Auf Ackerland hinter dem Sportplatz, südlich der Straße Am Dorfteich, sollen in einem ersten Bauabschnitt rund 33 Baugrundstücke entstehen. Perspektivisch wäre in dem Bereich Platz für insgesamt etwa 100 Grundstücke in zwei weiteren Bauabschnitten. „Ich gehe davon aus, dass nacheinander alle Abschnitte realisiert werden“, kommentiert Ortsbürgermeister Harry Piehl den aktuellen Status.

Questhorst Bauabschnitt I fotografiert mit Blick auf die Straße Am Dorfteich. Quelle: Mario Moers

Anzeige

Nach Jahren des Stillstands war Bewegung in das Vorhaben gekommen, nachdem der Ortsrat den Grundstückseigentümern Druck gemacht hatte. Man hatte angedroht, den ersten Abschnitt aufzugeben und stattdessen von der Frielinger Straße aus den dritten Abschnitt vorzuziehen. Nun herrscht offenbar Einigkeit auf allen Seiten. „Wir gehen davon aus, dass zum Ende des Jahres eine abschließende, positive Entscheidung der Politik und Verwaltung vorliegt. Anfang 2021 könnte dann die Erschließung beginnen“, sagt Jens Rudolph, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Questhorst Landentwicklung GBR – ein Zusammenschluss der Flächenbesitzer. Das Interesse an dem Neubaugebiet sei groß.

Weitere HAZ+ Artikel

„Allein aus den derzeitigen Anfragen ergibt sich eine dreifache Überzeichnung“, sagt Rudolph. Das derzeit gute Klima bezüglich neuer Baugebiete im Blick, hat der Ortsrat Bordenau in seiner September-Sitzung einstimmig den Start eines Planverfahrens für den zweiten Abschnitt beschlossen.

Wieso erst jetzt?

Das Projekt Questhorst hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich sollte die Ausweisung neuer Baugrundstücke Neustadts größte Ortschaft vor dem Aussterben retten. Durch den Zuzug junger Familien wollte man den Ort verjüngen. Von bis zu 150 Grundstücken für etwa 600 Bewohner war damals die Rede. „Ohne Zuwachs erlebt Bordenau in Kürze einen Einbruch der Einwohnerzahlen“, warb 2003 die damalige Ortsbürgermeisterin Sieglinde Ritgen.

Doch das Projekt stießt auf zahlreiche Widerstände und unerwartete Schwierigkeiten. Neustadts damaliger Bürgermeister Uwe Sternbeck lehnte es mehrfach ab, kritisierte Questhorst 2007 als „zu groß, zu laut, zu teuer“. Hauptargumente gegen die Expansion Bordenaus waren vermeintlich vorhandene Baulücken innerorts. Weitere Bedenken betrafen die Lärmbelastung der Gegend durch die Transportmaschinen des Militärflugplatzes in Wunstorf.

Auch die damit verbundene Verkehrsbelastung Am Dorfteich war ein Kritikpunkt. Das Projekt Questhorst wurde in den letzten zwei Jahrzehnten mehrfach auf die politische Agenda gehoben und wieder abgesagt. Nun erweist sich womöglich eine Prophezeiung als zutreffend, die der langjährige SPD-Ratsherr Gerald Hilker 2003 in einer Bauausschussitzung verkündete: „Questhorst wird wohl erst in 20 Jahren voll bebaut sein.“

Die Entwässerungsgräben „Frielinger Graben“ (Hier im Bild) und „Horster Bruchgraben“ markieren grob betrachtet die Grenzen des ersten und zweiten Bauabschnitts. Ein dritter würde zwischen dem Horster Bruchgraben und der Frielinger Straße entstehen. Er ist aktuell Zukunftsmusik. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers