Es ist eine düstere und konzentrierte Atmosphäre im Bordenauer Dorfgemeinschaftshaus. Die 15 Protagonisten des Nachmittags sitzen im Bühnenbereich vor dem Publikum. Rund 100 Zuhörer haben sich eingefunden, um die erste von insgesamt vier aufeinanderfolgenden Lesungen aus Walter Kempowskis Sammelwerk „Das Echolot“ zu verfolgen.

Inszeniert und gelesen werden die Auszüge aus dem zehnbändigen Werk von Aktiven der Initiative Bordenau – Unser Dorf liest. Seit Anfang des Jahres haben sie sich auf ihre Auftritte vorbereitet, sich nach „Faust“ und „ Münchhausen“ erneut einer Mammutaufgabe gestellt. In den nächsten Tagen tragen sie Auszüge aus dem vor, was der Schriftsteller Kempowski in vieljähriger Arbeit an Dokumenten und Erinnerungen zu den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges zusammengetragen hat.

Kempowskis Buch ist Totentanz und Apokalypse zugleich

Der Klappentext beschreibt Walter Kempowskis Collage „als Totentanz und Apokalypse zugleich. In ihr kämen Opfer und Täter, Prominente und Namenlose zu Wort; sie sei ein erschütterndes Zeugnis des Untergangs und spreche von politischer Verblendung, von fanatischer Unbelehrbarkeit, von Verzweiflung und Todesangst, von Hoffnungen und Illusionen, die mit dem Ende eines barbarischen Regimes verknüpft waren“.

Monotoner Regen untermalt die düstere Atmosphäre

Im Dorfgemeinschaftshaus untermalt monoton trommelnder Regen die Aufführung. Die Protagonisten stehen einzelne oder in kleinen Gruppen auf und treten an die drei Stehpulte. Sie lesen im harten Scheinwerferlicht Geschichten vom Krieg und der Befreiung. Es ist das Private, die Erinnerung an die letzten Tage eines vermeintlich 1000-jährigen Reiches und die Form des Vortrags, die diese Texte so intensiv machen. Was es da zu hören gibt ist ungeschönt, ohne Propaganda oder den im dritten Reich befohlenen Glauben an den Endsieg. Auch in den Texten der späteren Besatzer fehlt Heroisches: Schrecken, Unglaube und Betroffenheit dominieren in den Szenen, die Erlebnisse des 20. April erzählen.

Alliierte und Deutsche kommen zu Wort

Alliierte kommen in den Vorträgen ebenso zu Wort wie deutsche Landser, Funktionäre und Zivilisten. Die Zuhörer werden zeitgleich quasi Augenzeugen privater und politischer Ereignisse – sie erleben das Leid, das die nationalsozialistische Diktatur über die Menschen brachte. Am ersten Tag der Lesung verfolgen sie gleichzeitig Hitlers letzten Geburtstag am 20. April 1945.

Gespenstische Atmosphäre im Führerbunker

Der spielt sich im Berliner Führerbunker in gespenstischer Atmosphäre ab – fernab von der Befreiung der Arbeits- und Vernichtungslager des NS-Regimes. Untermalt wird die Bordenauer Aufführung von atmosphärischer Musik, die Zuhörer und Protagonisten gleichermaßen in die düsteren Bilder aus der Vergangenheit zieht. Für viele Besucher scheint dieser Nachmittag ein Ausflug in die eigene Kindheit oder zumindest in die Erzählwelt der Eltern zu sein. In der Pause tauschen sich die Gäste aus und reflektieren das Gehörte in kleinen Gruppen – gelacht wird in dieser Pause nicht.

Weizsäcker-Rede kommt zum Schluss

Die Zahlen hinter der Lesung beeindrucken: Insgesamt 154 Autoren kommen mit 216 Texten zu Wort. Gelesen werden sie von 36 Stimmen. 172 Texte gibt es live, 44 Beiträge kommen vom Band. Etwas Besonderes haben die Lesefreunde für den letzten Tag der Aufführung geplant: Sie wollen Richard von Weizsäckers berühmte Rede zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges aufführen, die er am 8. Mai 1985 gehalten hatte.

Gelesen wird noch am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Oktober, jeweils ab 15 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Bordenau, Am Dorfteich. Dann stehen Texte von Ende April und Anfang Mai 1945 auf dem Programm. Karten für einen Tag kosten 10, ermäßigt 8 Euro, für beide Tage sind sie für 18, ermäßigt 14 Euro zu haben.

