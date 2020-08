Bordenau

Alle 15 Minuten bekommt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs – diese erschreckende Zahl stammt von der Deutschen Stammzellspenderdatei ( DSD). Bei vielen Patienten ist die einzige Rettung eine so genannte Stammzellenspende. Der Bordenauer Philipp-Christopher Deeke hat sich für eine solche typisieren lassen – und nun mit seiner Spende einer Frau maßgeblich geholfen. „Ich finde es wichtig und sinnvoll, bei solchen Aktionen mitzumachen“, sagt Deeke. Die Erfassung seiner Daten ist noch nicht lange her: „Das war zusätzlich zu einer Blutspendeaktion, die mein Arbeitgeber im vergangenen Sommer angeboten hat.“ Anfang des Jahres kam Post von der DSD. Gespendet hat der 34-jährige schließlich Ende Juli in der Medizinischen Hochschule Hannover.

„Es ist wie Blutspenden – mit zwei Nadeln“

„Bei mir hat man die sogenannte Stammzellapherese genutzt“, sagt Deeke. Das ist eine schmerzfreie Methode, bei der die im Blut enthaltenen Stammzellen herausgefiltert werden. „Das ist ein bisschen wie Blutspenden. Nur dass man in jedem Arm eine Nadel hat“, sagt Deeke. Eingeschränkt sei er nach der Spende nicht gewesen. „Ich konnte bereits kurze Zeit später wieder Sport machen“, sagt er. Deeke ist aktiv, läuft, fährt Rad und klettert. Grundsätzlich bleiben Spender und Empfänger zunächst anonym. Ob Deeke mit der Empfängerin Kontakt aufnehmen möchte, weiß er noch nicht. Die Möglichkeit besteht für einen Zeitraum von zwei Jahren – allerdings nur mit der Stammzellspenderdatei als Mittler. „Ich denke, mir würde es auch reichen, zu erfahren ob es geholfen hat“, sagt Deeke.

Anzeige

Leben retten durch eine Stammzellspende

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 13.000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten. Leukämie ist nur eine davon. Bei der sogenannten Typisierung wird mit einem Wattestäbchen genetisches Material von der Innenseite der Wange gesammelt, ausgewertet und das Ergebnis gespeichert. Für das Werben, Registrieren und Typisieren neuer Spender sind in Deutschland 26 Spenderdateien zuständig. Darunter die Deutsche Stammzellspenderdatei bei der Deeke sich hat registrieren lassen. Im zentralen Knochenmarkregister Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm laufen die relevanten Daten aus den Stammzellspenderdateien zusammen. Täglich wird dort nach den am besten geeigneten Spendern für Patienten weltweit gesucht.

Weitere HAZ+ Artikel

Wer möchte kann sich quasi auf dem Sofa selbst typisieren. Die Stammzellendatenbänke schicken entsprechende Sets kostenlos zu. Quelle: Mirko Bartels

Termine zur Typisierung sind ausgefallen

„Theoretisch ist die Typisierung leicht, in der Praxis jedoch gerade dieser Tage schwierig“, sagt Katja Kluger, von der DSD. „Die Bereitschaft zu helfen, ist bei unseren gelisteten Spendern ungebrochen.“ Bedingt durch die Einschränkungen der vergangenen Monate seien aber viele Termine zur Werbung neuer Spender weggefallen. Deswegen beschreiten die Institutionen neue Wege: „Wir bieten jetzt eine Möglichkeit sich online zu melden“, sagt Kluger. Nach der Anmeldung wird ein Testset zugeschickt. Den Abstrich kann man bequem auf dem Sofa machen – und schickt ihn anschließend wieder zurück an die DSD.

Lesen Sie auch: Ausprobiert - Typisierung für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellenspender-Register (NKR)

Das Register umfasst derzeit fast 170.000 Menschen. „In den vergangenen 28 Jahren konnten wir fast 2000 Patienten lebensrettende Stammzellen vermitteln“, sagt Kluger. „Wir hoffen aber natürlich, dass es noch mehr werden.“ Dem schließt sich Deeke an: Den IT-Engineer freut es, geholfen zu haben. „Ich würde jederzeit auch anderen Menschen raten, sich typisieren zu lassen“, sagt er.

Von Mirko Bartels