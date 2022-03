Münchehagen/Borstel

Ihr Entschluss, aus der Ukraine zu fliehen, liegt für die beiden Frauen mit Vornamen Olga erst wenige Tage zurück. Tage, nach denen nichts mehr so ist, wie es war. Ein Lichtblick war für sie der Borsteler Stefan Lüer, der ihnen an der polnischen Grenze anbot, sie nach Deutschland mitzunehmen.

Olga und Olga lächeln viel, während sie am Küchentisch in Münchehagen sitzen. Ein Lächeln, für das sie sich irgendwann entschuldigen. „Wir hatten noch keine Zeit, uns auszuweinen.“ Die Frauen halten sich kerzengerade, während sie von ihrer Flucht berichten. Davon, wie sie mit ihren Kindern Adelina (9), German (12) und Daniel (11) zum Bahnhof fuhren, jeder nur mit einem Rucksack auf dem Rücken. Sie beschreiben das Gedränge, ihre Angst, einander zu verlieren, und das Glück darüber, gemeinsam in einen Zug zu kommen. Eines ihrer Kinder, erzählen sie, sei nahezu hineingeworfen worden.

Angst als ständiger Begleiter

Angst hat sie auf ihrer Reise immer begleitet. Während der Fahrt an Kiew vorbei. Handys aus, Rollos runter. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen so nahe an der heftig umkämpften Stadt. Nach vielen Stunden war an der polnischen Grenze Endstation. Wie sollten sie weiterkommen? Erst am nächsten Tag gelangten sie zum Grenzübergang Przemysl. Kein Anstehen, kein Warten, keine Probleme. Sie zeigten ihre Pässe vor und verließen ihr Land.

Wieder die Frage: Wie weiter? Überall, erzählen die Frauen, standen Helfer, die anboten, die Gestrandeten mitzunehmen. Aber wem konnten sie vertrauen? Da war die Angst, an jemanden zu geraten, der Böses mit zwei Frauen und drei Kindern im Sinne hat.

Auf der Fahrt von der polnischen Grenze nach Deutschland ist dieses Foto von Stefan Lüer (zweiter von links) mit den Ukrainern entstanden. Quelle: privat

Eine Frau bot ihnen drei Plätze in ihrem Auto an. Nein, trennen wollten sie sich nicht. In Tränen aufgelöst standen sie da, als ein aus der Ukraine stammender Deutscher sie ansprach und Hilfe anbot. Er fischte ihnen aus der Menge der Hilfswilligen einen heraus. Stefan Lüer, der aus Borstel mit Hilfsgütern zur polnischen Grenze gefahren war und der ihnen anbot, sie alle fünf mitzunehmen. Von einer Wohnung für sie wisse er schon.

Mit bangen Herzen in den Transporter

Sollten, konnten sie diesem Stefan vertrauen? Mit bangen Herzen stiegen sie in den Transporter ein. Ein Glücksfall, sagen die beiden Frauen im Nachhinein. Wie die gesamte Geschichte ihrer Flucht. So gut und so schnell wie sie hätten es nicht viele geschafft. Schon am folgenden Tag kamen sie in Münchehagen an. „Wir sind mit Tee begrüßt worden!“, sagt eine der beiden Frauen. Tee – in ihrem Land ein Symbol der Gastfreundschaft. Ein erster Eisbrecher.

Der zweite Eisbrecher sind die Kinder auf dem Hof, die sich als Spielgefährten für das Mädchen und die Jungen anbieten. Enkel von Wolfram Lindemann, dem der Hof gehört. Mit seiner Tochter Lena Wulf hatte Lindemann den spontanen Plan gefasst, Flüchtlinge aufzunehmen. In die leerstehende Wohnung seines Vaters, der im vergangenen Jahr starb. Wulf führt eine Bäckerei in Rehburg mit Filiale in Mardorf. Dadurch hatte sie von Lüers Aktion erfahren.

Ein ums andere Mal bedanken die Ukrainerinnen sich für alles, versuchen aber auch ihre Sorgen auszudrücken. Ins Gespräch flechten sie die Frage ein, wie lange sie bleiben dürfen. „So lange ihr wollt!“, ist Wulfs Antwort. Wichtig ist es Olga und Olga zu betonen, dass sie so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen, selbstständig sein wollen. Auch wenn sie noch keine Ahnung haben, wie ihre Zukunft aussehen kann.

Für Träume und Hoffnungen noch zu früh

„Wir denken in kurzen Zeiträumen“, sagen sie mit einem Lächeln. Und auch, dass sie keine Träume und Hoffnungen haben. Dafür sei es noch zu früh. Erst einmal zur Ruhe kommen. Mit Zeit zum Nachdenken. Damit die Tränen kommen können, die sich noch hinter diesem Lächeln verbergen.

Von Beate Ney-Janßen