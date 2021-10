Neustadt

Boulevardtheater vom Feinsten verspricht Neustadts Theater- und Konzertkreis für Sonnabend, 20. November, 20 Uhr, auf der Bühne des Gymnasiums. „Celine“ ist der Titel des Stücks, das von Christine Urspruch und Christine Neubauer getragen wird. Die eine ist bekannt als „Tatort“-Pathologin an der Seite von Jan Josef Liefers, die andere als Landärztin Johanna Lohmann in der gleichnamigen ARD-Serie.

Dem jugendlichen Anfänger in Sachen Diebstahl, Guillaume, fehlt so manches: eine Adresse, Tempo und Kaltblütigkeit. Bereits beim Anpirschen im Vorgarten bleibt er nicht unbemerkt, und außerdem hat er sich in der Hausnummer vertan. Glück im Unglück wird ihm dennoch beschert, denn die Villa, in der er landet, führt ihn direkt zu Celine, der Königin der Einbrecher. Sie und ihre Haushälterin Anna nehmen den unbedarften jungen Mann unter ihre Fittiche und kitzeln aus ihm Talente heraus, die er noch kurz zuvor nicht einmal erahnte. Alles scheint gut zu sein, ein Coup perfekt. Doch dann tauchen unverhofft Celines Sohn und dessen Freundin auf. Mit Lust und Laune setzt das Ensemble um Urspruch und Neubauer das Theaterstück in Szene. Spritzig, witzig und voller Unterhaltungswert.

Tickets für den Abend gibt es in der Tourist-Info, Marktstraße 5, in Neustadt, jeweils dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, sowie freitags, 9 bis 11 Uhr. Vorbestellungen werden über die Homepage www.tkk-neustadt.de, per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de und unter Telefon (0 50 32) 6 17 99 angenommen.

Es gilt die 2-G-Regel – nun Geimpfte und Genesene werden eingelassen. Da der Aufwand durch das Erfassen der Daten höher ist, bitten die Veranstalter um frühzeitiges Erscheinen. Besucher werden zudem gebeten, die Parkplätze am Berufsbildungszentrum und am alten Hallenbad zu nutzen.

Von Beate Ney-Janßen