Hagen

Gefährlicher Unfug auf der Baustelle in Hagens Ortsmitte: In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte Stapel von Dachdämmplatten und Dachlatten angezündet, die die Nöpker Firma Wolfsbau dort in Kürze für die Sanierung und den Umbau des Gemeindehauses verwenden wollte. Die Feuerwehr Hagen kam zügig zum Löschen – doch der Schaden ist da: Rund 10.000 Euro soll das zerstörte Material laut einer Schätzung wert sein.

Schwierig wird es nun für das Handwerksunternehmen, Ersatz zu beschaffen. Der Markt für Baumaterialien und insbesondere Holz ist vielfach leergefegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 zu melden.

Von Kathrin Götze