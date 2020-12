Neustadt

Hier ist Unten, daran besteht kein Zweifel. Die Obdachlosenunterkunft Moordorfer Straße ist in Neustadt das Auffangbecken für alle, die es irgendwo aus dem Leben gekegelt hat. Die Zwangsräumung, eine nicht verkraftete Scheidung, Drogen, psychische Probleme oder die Flucht vor Krieg und Armut. Rund 100 Menschen leben aktuell in den fünf benachbarten Gebäuden. Dass Neustadts wohl ärmste Nachbarschaft dieser Tage in den Fokus der Politik gerückt ist, ist zur Freude von Sozialarbeiter Falk Abromeit kein Ausdruck der Barmherzigkeit vor dem Weihnachtsfest.

Die Linie an der Wand zeigt, der Keller der Unterkunft Moordorfer Straße steht bei starkem Regen öfters unter Wasser. Quelle: Moers

„Wir brauchen hier keine Konserven oder Spende, sondern müssen uns fragen, ob der Zustand hier noch zeitgemäß und menschenwürdig ist“, sagt der Sozialarbeiter. Auch die SPD-Fraktion im Rat hat im Zuge der anstehenden Haushaltsverhandlungen die Zukunft der Unterkunft auf die Agenda gehoben. „Die Bausubstanz weist einen eklatant maroden Zustand auf“, konstatiert SPD-Fraktionssprecher Harald Baumann. Grüne und Linke im Rat teilen das Anliegen. Auch auf Verwaltungsseite ist man sich grundsätzlich einig, dass die Moordorfer Straße mehr als einen Neuanstrich nötig hat. „Der SPD-Antrag zum Haushalt ist ein guter Anstoß“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Braucht es den Neubau?

Worum geht es genau, bei dem plötzlichen Interesse an der Einrichtung, die normalerweise in jeglicher Hinsicht ein Schattendasein am Rande der Stadt und Gesellschaft fristet? Bewohner Road Abdi-Abdulahi (23) bringt es auf den Punkt: „Ich bin froh und dankbar, hier ein Dach über dem Kopf zu haben, aber der Zustand ist katastrophal“, sagt er. Der junge Mann steht in seinem kleinen Zimmer. Ein abgenutztes Sofa, eine Pritsche, ein vergilbter Heizlüfter, der Anstrich verdreckt. Der gemeinschaftliche Toiletten-Trakt erinnert mit seinen vergitterten WC-Zellen an einen Gefängnis-Gang. So sieht Armut in Neustadt aus. Abdi-Abdulahi berichtet, sein Anwalt habe bei der Stadt Beschwerde eingelegt über den Zustand der Unterkunft.

Prioritäten setzen

Viktor Lukin (56) arbeitet bei einer Sicherheitsfirma. Er würde gerne raus aus der Moordorfer Straße, aber mit seiner Geschichte ist es schwer eine Wohnung zu finden. Das Wohnheim ist für viele Bewohner ein Stigma, das Vermieter abschreckt. Quelle: Mario Moers

28 Einzel- und 8 Doppelzimmer gibt es in dem zweistöckigen Gebäude, zwischen 12 und 16 Quadratmetern. Die Hausnummer 13, „Alt-Obdach“ genannt, wurde 1965 gebaut und ist im Besitz der Stadt. „Es weist optisch die größten Mängel auf“, heißt es in dem SPD-Antrag. Die anderen Gebäude gehören dem Bauverein und werden an bedürftige Familien vergeben. Aus Verwaltungssicht befinden die sich in einem akzeptablen Zustand.

Improvisiertes Stromkabel zwischen zwei Zimmern. Insbesondere die langjährigen Bewohner der Unterkunft Moordorfer Straße bilden auch eine Gemeinschaft, geboren und geprägt aus und von der Not. Quelle: Moers

Die Politik fordert nun, die Verwaltung müsse prüfen, welche Bedarfe es hinsichtlich der Kapazitäten und Qualität an dem Standort gibt und was nötig ist, den Anforderungen genüge zu werden. Ob ein Neubau nötig ist, oder eine Sanierung den Standard deutlich anheben kann, wird nicht nur eine Frage der Baufachleute sein. „Wir werden in der Stadt auch in 30 Jahren noch Obdachlose unterbringen müssen. Da ist es jetzt wichtig, diesem Thema die nötige Priorität einzuräumen“, sagt er.

