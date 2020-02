Neustadt

Nach mehr als einem Jahr Stillstand soll es an der Ruine des ehemaligen Brauhauses vorangehen: Die Abrissarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Februarwoche (ab 10. Februar) beginnen. Das kündigte der Eigentümer an. Spätestens zum 20. Februar solle der Gehweg vor dem Haus wieder freigegeben werden. Der Abriss der Überreste werde wohl recht schnell gehen, sagte der Neustädter, der nicht namentlich genannt werden möchte. Er plant, auf dem Grundstück an der Leinstraße wieder ein Geschäftshaus mit Einliegerwohnung im Obergeschoss zu errichten. Das könne sich allerdings hinziehen. Er rechne mit dem Baubeginn erst im nächsten Jahr.

Haus wurde 1728 erbaut

Das geschichtsträchtige Brauhaus, das bereits 1728 errichtet worden war, brannte in der Nacht zum 3. Januar 2019 aus. Bis zuletzt war darin eine Gaststätte untergebracht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, hat aber bis heute keinen Täter ausfindig machen können. Aus diesem Grund dauerte es lange, bis alle Versicherungsfragen geklärt waren. Die Stadt Neustadt hatte im November verfügt, dass zumindest ein Teil des Hauses abgerissen werden solle, um den aus Sicherheitsgründen abgesperrten Gehweg vor dem Haus wieder freizubekommen.

Von Kathrin Götze