Neustadt

Auffällig langsam und in Schlangenlinien ist ein 49-jähriger Braunschweiger am Mittwoch gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Richtung Nienburg unterwegs gewesen. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken.

Die merkwürdige Fahrweise des Mannes hatten einen anderen Verkehrsteilnehmer bewogen, die Polizei zu informieren. Sie hielt den Mann an der Abfahrt Leinstraße in Neustadt an. Lediglich zwei Wodka-Orangensaft habe er am Abend zuvor getrunken, gab der Braunschweiger an. Der anschließende Alcotest ergab allerdings einen Wert von 1,69 Promille Atemalkohol.

Seinen Wagen durfte der Mann nicht mehr fahren. Stattdessen nahmen die Beamten ihn zur Wache mit, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Beate Ney-Janßen