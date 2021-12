Neustadt

Der Aufsichtsrat der städtischen Wirtschaftsbetriebe trifft sich am Mittwoch, 8. Dezember, zu seiner konstituierenden Sitzung. Es ist davon auszugehen, dass dabei auch die umstrittenen Kündigung einer Betriebsratsvorsitzenden der Stadtwerke sowie die öffentliche Diskussion um ein vermeintlich gestörtes Betriebsklima in Teilen der Tochterunternehmen behandelt werden. Die Sitzung ist nicht öffentlich.

Zwölf Mitglieder der Ratsparteien

Mit der Neubesetzung des Kontrollgremiums nach der Kommunalwahl wurde dessen Mitgliederzahl durch einen entsprechenden Ratsbeschluss jüngst von elf auf zwölf Mitglieder der Ratsparteien erhöht. SPD und CDU stellen jeweils vier Aufsichtsräte, die Grünen zwei, UWG und FDP jeweils Einzelvertreter. Dem Aufsichtsrat gehören weiterhin der Bürgermeister Dominic Herbst, sowie (nicht stimmberechtigt) Finanzdezernent Maic Schillack an. Die Belegschaften der Wirtschaftsbetriebe, der Stadtwerke und der Stadtnetze wählen einen Arbeitnehmervertreter. Diesen Posten hatte zuletzt die gekündigte Betriebsratsvorsitzende inne.

Wer war informiert?

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe stand zuletzt in der Kritik. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und eigene Betriebsräte werfen der alten Besetzung vor, im Zuge der Neuausrichtung der Stadtwerke ihrer Kontrollfunktion nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Weiter unklar ist etwa, inwiefern die Aufsichtsräte der Wirtschaftsbetriebe und der Stadtwerke über die umstrittene Kündigung der Betriebsrätin und einer Kollegin informiert waren.

Der Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsbetriebe schreibt vor, dass der Abschluss eines Vergleichs mit einem Wert über 25.000 Euro der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Der gekündigten Mitarbeiterin wurden in einem Vergleich 50.000 Euro zugesprochen.

Die Geschäftsführung, der Bürgermeister und die Aufsichtsratsvorsitzenden ließen diesbezügliche Anfragen dieser Zeitung bislang mit dem Verweis auf laufende Verfahren unbeantwortet. Kritik an dem Umgang der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Dominic Herbst (Grüne), Willi Ostermann (UWG) und Sebastian Lechner (CDU) äußerten in Folge der laufenden Diskussion unter anderem der langjährige Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat Detlef Dralle. „Es gibt dort ein unglückliches Konglomerat aus Desinteresse und Ahnungslosigkeit“, so Dralle. Angesichts der jetzigen Situation sei es an den neuen Mitgliedern „das Heft in die Hand zu nehmen und hinter die Kulissen zu gucken.“

Von Mario Moers