Ein abstrakter Feenwald, ein Saxofonist beim Solo, Strandlandschaften und vieles mehr: Vielfältig sind die Motive, die die Hobbymalerin Brigitte Schwanke für eine Ausstellung im St. Nicolaistift ausgewählt hat. Erstmals nach längerer Pause hat das Seniorenheim auf ihre Initiative hin mal wieder den Wandschmuck gewechselt. „Eigentlich ist es hier leider etwas zu dunkel für Bilder“, sagt Julia Hespe, die den Begleitenden Dienst im Nicolaistift leitet.

Brigitte Schwanke, kurz Brisch, zeigt ihr Bild "Feenwald", das intuitiv mit Acrylfarbe entstanden ist. Quelle: Kathrin Götze

Doch das Angebot der Neustädterin, deren Mutter auch in dem Heim lebt, mochte sie nicht ausschlagen. So begleitet Hespe die Bewohner bei einem ersten Rundgang mit einer Taschenlampe in der Hand, falls jemand etwas nicht erkennen kann. Schwanke, die ihre Bilder mit dem Kürzel Brisch signiert, hat aus ihrem breiten Repertoire eigens farbstarke und gegenständliche Motive ausgewählt.

Betrachter sollen ins Gespräch kommen

„Es geht mir darum, dass die Leute etwas wiedererkennen und vielleicht ins Gespräch kommen“, sagt sie. Die Reaktionen kommen schnell. „Ach guck, mein Sohn spielt auch Saxofon“, sagt eine Bewohnerin zur anderen, als sie vor dem Bild stehen. Eine andere erinnert sich vor einem Hundeporträt an eigene Haustiere aus ihrer Kindheit. Wer die Bilder auch ansehen möchte, kann die Ausstellung in dem Seniorenheim an der Lindenstraße täglich zwischen 8.30 und 17.30 Uhr besuchen.

Auch Saxofonist und Cellistin zählen zu den Motiven Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze