Neustadt

Ein Kranz aus Mohnblumen erinnert in diesem Jahr am Neustädter Holocaust-Denkmal an die Opfer des Nationalsozialismus. Zum 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, hat ihn Andrew Taylor von der Royal British Legion abgelegt. Dies war eine Premiere, aus der eine Kooperation mit dem Neustädter Arbeitskreis Regionalgeschichte erwachsen soll.

„Gestern erst kam eine Anfrage aus unserer Zentrale in Hannover“, sagt Andrew Taylor, „ob wir eine Kranzniederlegung in unseren Kommunen initiieren wollen.“ In anderen Jahren, erzählt er, sei die British Legion immer mit Abordnungen zur zentralen Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen gefahren. Weil das wegen der Pandemie nicht möglich ist, kam die Idee auf, in die Kommunen zu gehen.

Die British Legion ist eine 1921 gegründete Vereinigung, die ehemalige britische Soldaten unterstützt, sich aber auch mit dem Gedenken an Gefallene und die Ereignisse der Weltkriege auseinandersetzt – auch mit dem Holocaust. Im hannoverschen Ableger leitet Taylor deren Förderverein.

Taylor steht bewegt am Denkmal

In kleiner Runde haben sich Hubert Brieden (von links) sowie Andrew, Emma May und George Taylor zur Kranzniederlegung am Holocaust-Denkmal getroffen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Taylor ist sofort auf die Anfrage seiner Zentrale eingestiegen und steht 24 Stunden später sichtlich bewegt mit seinen Kindern George und Emma May am Mahnmal. „Ich lebe hier in Neustadt, aber dieses Denkmal habe ich noch nie richtig wahrgenommen“, gesteht er.

Blumen hat auch der Arbeitskreis Regionalgeschichte niedergelegt. Dessen Vertreter Hubert Brieden sagt, dass ihr Kreis dieses Mal eigentlich von einer Gedenkfeier absehen wollte – im November erinnerte der Arbeitskreis dort zuletzt an die Reichspogromnacht. Es kam anders, und er steht ebenfalls im Schneeregen, weil Taylor ihn dazu gebeten hat. Voraussichtlich wird es nicht das letzte Mal sein, dass die beiden Männer sich zu diesem Datum an diesem Ort treffen. Ähnlich spontan, wie die Kranzniederlegung zustande gekommen ist, verabreden sie sich schon für das folgende Jahr.

Von Beate Ney-Janßen