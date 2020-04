Neustadt

Viele Entscheidungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden in diesen Tagen rasch gefällt und später revidiert. Die Stadt Neustadt hat nach Anfragen der Betreiber und der HAZ Neustadt jetzt entschieden, dass die Buchhandlung Frerk und Choco Lühring wieder öffnen dürfen.

Frerk-Inhaberin Frauke Taylor darf ihre Kunden allerdings nicht im Angebot stöbern lassen, sondern die Waren nur selbst herausgeben. Einen Teil des Ladens hat sie mit Flatterbändern abgesperrt. Auch die neue Lotto-Annahme läuft wieder. Das Geschäft an der Windmühlenstraße öffnet bis auf Weiteres montags bis freitags von 9 bis 14 und von 16 bis 18 Uhr, sonnabends, 9 bis 12 Uhr. Choco Lühring an der Mittelstraße öffnet am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr, weitere Öffnungszeiten werden dann an der Tür bekanntgegeben.

Von Kathrin Götze