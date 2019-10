Neustadt

Kann ein Verkehrskreisel vor dem Bahnhof helfen, den Fußweg in die Innenstadt komfortabler und attraktiver zu gestalten? Oder sollte man Teile der Kernstadt sogar zur autofreien Zone erklären? Die langfristige Umgestaltung des Kernstadtverkehrs stand am Mittwoch im Fokus des Interesses eines Bürgerworkshops. Die Ergebnisse fließen in das Integrierte Entwicklungskonzept 2030 (Insek) ein. Bei der Veranstaltung im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche wurden auch grundlegende Überlegungen der städtischen Verkehrsplanung vorgestellt.

Neustadts Verkehr neu denken

„Es wird nicht reichen, eine Straße umzubauen oder ein paar Schilder aufzustellen, um die Verkehrsproblematik langfristig in den Griff zu bekommen“. Verkehrsplaner Sebastian Fleischer machte gleich zu Beginn deutlich, dass er auch große Veränderungen nicht scheut. Fleischer und Mitarbeiter des hannoverschen Planungsbüros Plan 2 stellten den rund 60 Teilnehmern einige Überlegungen vor, die möglicherweise zu Eckpfeilern eines neuen Verkehrskonzepts werden könnten. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv.

Der Kreisel

Entsteht an der Kreuzung Herzog-Erich-Allee und Wunstorfer Straße ein Verkehrskreisel? Quelle: Mario Moers

Eine Idee, der offenbar besondere Aufmerksamkeit gilt, ist die Anlage eines Verkehrskreisels an der Kreuzung Herzog-Erich-Allee und Wunstorfer Straße. Er soll bestenfalls den Verkehr zwischen Landwehr und Marktstraße besser fließen lassen. Die Abbiegerspur würde dann überflüssig und ein angenehmerer Übergang für Fußgänger möglich. Das übergeordnete Ziel ist dabei die bessere Anbindung von Bahnhof und Innenstadt. Derzeit sehen Bahnreisende vom Vorplatz aus zwar die Kirchturmspitze, aber keinen komfortablen und direkten Weg in die Fußgängerzone. „Der Übergang vom Bahnhof in die Stadt ist keine Visitenkarte“, urteilt die Workshop-Moderatorin und Plan-2-Mitarbeiterin Kirsten Klehn. Eine weitere Idee mit demselben Ziel: Die Sperrung der Nienburger Straße hinter dem Bahnübergang stadteinwärts für Autos und Lkw.

Ein Kreisel vor dem Bahnhof? Vorschläge zur besseren Anbindung von Bahnhof und Innenstadt sind ein Schwerpunkt der Innenstadtentwicklung. Quelle: Mario Moers

Zusätzliche B-6-Abfahrt

Der Verkehr in Richtung Gewerbegebiet-Ost würde dann im besten Fall nicht mehr durch die Stadt, sondern über die B-6-Auffahrt Himmelreich fließen. Im Nordosten könnte im Zuge einer bevorstehenden B-6-Erneuerung eine zusätzliche Abfahrt in das Gewerbegebiet ( Abbott/Suttorfer Straße) entstehen. „Es sind zu diesem Zeitpunkt alles bloß Vorschläge, die wir fachgerecht prüfen werden“, stellt Fleischer klar. In der Diskussion bemängelt UWG-Ratsherr Peter Hake die seiner Ansicht nach starke Fokussierung auf den Westen der Stadt. „Ich bekomme den Eindruck, die Stadt sei eine Sackgasse“, sagt er. „Wir müssen auch den Zugang von Osten her besser gestalten.“ Auch hierzu gibt es einen Vorschlag der Planer – eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Leine. Diese ist auf Höhe des alten Freibads angedacht. Extra ausgewiesene Fahrradstraßen werden ebenfalls erwogen. „Wir haben die einmalige Gelegenheit, dass wir aktuell ein Rad-, Innenstadt- und Verkehrskonzept gleichzeitig erarbeiten“, erläutert Fleischer.

Zur Galerie Wie muss die Kernstadt umgestaltet werden, damit sie auch in Zukunft konkurrenzfähig und attraktiv ist? Bei dem zweiten Workshop zum Innenstadtentwicklungskonzept (Insek) hatten die Bürger viele Ideen.

Braucht es einen Grundsatzbeschluss?

Dem Workshop-Teilnehmer Christoph Neißner gehen die Überlegungen nicht weit genug. „Es wäre vielleicht angebracht, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, ob die Innenstadt künftig wieder vollständig autofrei werden soll“, regt Neißner an. Der Vorschlag ist nicht neu, er wird auch im Zuge der Klimadebatte immer wieder mal vorgebracht. Thorsten Steen, Vorsitzender des Stadtmarketings, hält nichts davon. „Wir dürfen die Leute aus den Ortschaften nicht ausgrenzen, die mit dem Auto kommen. Die Wirtschaft der Kernstadt würde auch darunter leiden“, so Steen.

Die zahlreichen Vorschläge und Anregungen der Bürger fließen jetzt in einen Vorentwurf des Insek ein. Der wird im Frühjahr 2020 auf einer weiteren öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Er soll einen Handlungsrahmen für die nächsten zehn Jahre liefern und helfen, an die nötigen Gelder zu kommen. Das Konzept ist die Voraussetzung, um Fördermittel für entsprechende Projekte von Bund und Ländern zu akquirieren. Im besten Fall können Insek-Projekte dann zu zwei Dritteln durch die Städtebauförderung finanziert werden. So könnten Veränderungen umgesetzt werden, die Neustadt aus eigener Kraft wohl kaum stemmen könnte. Und ein wenig Hoffnung bleibt wohl auch in Zukunft nötig.

Zum Weiterlesen:

Rathausneubau: Der Wettbewerb kann beginnen

Neues Verkehrskonzept: Der Verkehr in der City soll nachhaltig werden

Von Mario Moers