Es war harte Überzeugungsarbeit, die sich in dieser Woche ausgezahlt hat. Mit der Verabschiedung des Artenschutzpakts „Niedersächsischer Weg am Mittwoch im niedersächsischen Landtag endete in dieser Woche auch das Volksbegehren Artenvielfalt. Am Donnerstag sammelten Vertreter des Naturschutzbunds ( Nabu) und der Grünen ihre Unterschriftenboxen wieder ein, mit denen sie in Geschäften der Innenstadt für das Begehren geworben hatten. Das landesweite Volksbegehren der Naturschützer lief in den vergangenen Monaten parallel zu den Verhandlungen, die zwischen Landesregierung, Naturschützern und Landwirtschaftsvertretern im Rahmen des Niedersächsischen Wegs geführt wurden. In Neustadt hatte man 1100 Unterschriften gesammelt.

„Ohne Druck kein Gesetz“

„Ohne den öffentlichen Druck durch das Volksbegehren hätte es den Niedersächsischen Weg und die Beschlüsse im Landtag nicht gegeben. Das ist ein guter Tag für den Naturschutz“, sagt Dirk Herrmann von den Neustädter Grünen. Mit den Ergebnissen des Niedersächsischen Wegs sei man unterm Strich zufrieden. Unter anderem sollen Grünland, artenreiche Wiesen und Gewässerrandstreifen besser geschützt werden, der Pestizideinsatz in wichtigen Naturbereichen soll erschwert und der Anteil des Ökolandbaus gesteigert werden.

„Man sollte mit jeder Verbesserung zufrieden sein“, sieht Volksbegehren-Unterstützer Tommy Mahlke den Pakt als Chance. Der Betreiber eines Fahrradgeschäfts hatte sich engagiert, weil ihm die Natur als Radsportler am Herzen liegt. „Mit dem Mountainbike bin ich viel im Wald unterwegs, da ist man natürlich Naturfreund“, so der 32-Jährige.

Kritik an mangelndem Engagement der Jüngeren

Bei Ingrid Helmold hinterlassen die Erfahrungen bei den Unterschriftensammlungen der vergangenen Monate einen faden Beigeschmack. „Ich war sehr enttäuscht, wie wenig Interesse offenbar an dem Thema besteht“, berichtet die 72-Jährige. So seien es überwiegend ältere Menschen gewesen, die das Gespräch gesucht und ihre Unterschrift abgegeben haben. „Das hat mich frustriert und auch sehr sauer gemacht“, berichtet das Nabu-Mitglied. Mit dem gefundenen Arrangement zwischen Naturschutz und Bauerninteressen, kann sie dagegen gut leben.

