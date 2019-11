Helstorf

Sie haben sich neu formiert: Mit frischer Kraft will die Bürgerinitiative zum Erhalt des Schulstandorts Helstorf weiter für ihr Anliegen kämpfen. Als nächste Aktion laden die engagierten Eltern und Großeltern zu einem Laternenumzug mit dem Posaunenchor Helstorf ein. Los geht es am Freitag, 22. November, um 17 Uhr an der Museumsscheune, an der Reiterheide.

Bei Bratwurst und Getränken gebe es dann auch die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand in Sachen Schulerhalt zu informieren und an einer neuen Unterschriftenaktion teilzunehmen, verspricht Ortsbürgermeisterin Silvia Luft.

Von Kathrin Götze