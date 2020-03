Neustadt

Organisieren, planen, Auskünfte geben, Menschen beruhigen: Auch in der Stadtverwaltung herrscht derzeit Ausnahmezustand. Mit den neuen Verordnungen, die nahezu täglich erlassen werden, tauchen vor Ort massenhaft Fragen auf, und die Verunsicherung ist groß. Keine günstige Zeit für einen Bürgermeister, um im Urlaub zu sein.

Neustadts Rathauschef Dominic Herbst hat denn auch angeboten, früher als geplant von einer Reise nach Costa Rica zurück zu kommen. Der Verwaltungsausschuss hat ihn mit einem entsprechenden Beschluss darin bestärkt. „Der Erste Stadtrat Maic Schillack hat mich in den vergangenen Tagen über die Lage in Neustadt informiert“, schreibt Herbst in einer E-Mail. „Ich hoffe, auch trotz des eingeschränkten Flugverkehrs, zeitnah in Neustadt vor Ort zu sein“, fügt er hinzu.

Herbst ist seit etwa zwei Wochen dort, wollte eigentlich bis Ende März bleiben. „Wir erleben in diesen Tagen eine absolute Extremsituation“, sagt er, und weiter: „Ich bitte Sie trotzdem: Gehen Sie herzlich, besonnen und solidarisch miteinander um. Jeder sollte schauen wem und wie er helfen kann, sofern er selber in der Lage ist und Notwendigkeiten erkennt“, teilt er noch mit.

Verwaltungsausschuss tagt per Umlauf

Die politische Arbeit ruht derweil zum großen Teil. Sämtliche geplanten Sitzungen sind abgesagt, einzig der Verwaltungsausschuss tagte zuletzt noch, um politische Entscheidungen zu treffen. Nun ist auch dessen Arbeit umgestellt: Persönliche Treffen gibt es nicht mehr, Beschlüsse, die für laufende Projekte nötig sind, werden auf elektronischem Weg gefasst.

Mit einem Aufruf zur Solidarität per Videobotschaft auf der städtischen Homepage wendet sich sein Vertreter, der Erste Stadtrat Maic Schillack, an die Neustädter und versichert, dass alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung täglich weiter zur Verfügung stehen und an den Projekten weiter arbeiten. Viele tun das allerdings den Umständen entsprechend von zu Hause aus. Schillack ruft die Bürger auf, die neuen Regeln einzuhalten, um weitere Infektionen vermeiden zu helfen.

Offizielle Infektionszahl für Neustadt auf Null

Derweil ist die offizielle Zahl der Infizierten für Neustadt auf Null zurückgegangen – zuletzt hatte die Region Hannover in ihren Statistiken jeweils zwei Personen genannt. „Es hat sich herausgestellt, dass zum Teil Personen als positiv getestet gemeldet wurden, deren Ergebnisse noch nicht final vorlagen und die tatsächlich nicht infiziert waren“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Dennoch müssen die Auflagen natürlich weiter eingehalten werden.

