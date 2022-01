Neustadt

In der Sitzung am Donnerstag haben sich die Ratsmitglieder – mit einer Ausnahme – dafür entschieden, den ersten eingebrachten Antrag der coronamaßnahmenkritischen Partei „Die Basis“ nicht zu behandeln. Deren Einzelvertreter Kay Rudolf hatte darin gefordert, „sämtliche 2G- und 3G-Regeln am Arbeitsplatz und im öffentlichen Leben“ auf ihre „Verfassungsmäßigkeit“ zu prüfen. Die Regeln seien diskriminierend und „Schikane“ gegenüber Ungeimpften, heißt es in dem Antrag.

Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) reagierte darauf mit einer klaren Positionierung in Form eines Gegenantrags. Darin schlägt die Verwaltung dem Rat vor, sich gar nicht erst mit dem Antrag zu befassen. „Wenn Bürgerinnen und Bürger Kritik an diesen Verordnungen üben wollen, können sie sich an die entsprechenden Stellen bei der Region, Land und Bund wenden. Die Stadt Neustadt ist lediglich ausführendes Organ und nicht dafür zuständig“, erklärte Herbst. Bei einer Gegenstimme von Rudolf schloss sich der Rat dieser Einschätzung an.

Der Vorgang ist beachtenswert, weil er die erste Debatte zwischen ausgesprochenen Gegnern der Corona-Maßnahmen, Rat und Stadtverwaltung zur Folge hatte. „Basis“-Ratsherr Rudolf, ein Lehrer aus Metel, nimmt seit der Kommunalwahl an den Sitzungen des Rats teil, war bis auf eine kurze Vorstellung bislang allerdings nicht weiter aufgefallen. Sein erster Antrag spiegelt im Wesentlichen die Grundpositionen seiner Partei wider. Die G-Regelungen werden darin unter anderem als „Entwürdigung“ und „Diskriminierungsgesetze“ bezeichnet. „Ich weiß, dass es zum Zeitgeist gehört, solche Regelungen durchzuwinken, aber es geht um einen Großteil der Einwohner Neustadts, die an diesen Regelungen leiden“, so Rudolf, der trotz offensichtlicher inhaltlicher Inkompatibilität einen dialogbereiten Umgangston wahrte.

Ebenfalls diplomatisch, aber dennoch entschieden erteilte Bürgermeister Herbst allen Forderungen eine Absage, die auf eine Nichtbefolgung an übergeordneter Stelle erlassener Maßnahmen durch die Stadt hinauslaufen. „Die Stadt Neustadt setzt um, was Region, Land und Bund vorgeben. Über diese Maßnahmen kann man sicher streiten. Es ist aber nicht meine Aufgabe, sie infrage zu stellen“, so Herbst. Erneut betonte er, dass die Stadt von selbst keine über die in der Region Hannover üblichen Corona-Schutzmaßnahmen hinausgehenden Erlasse verhängt. In diesem Punkt war er zuvor in der Bürgersprechstunde von einem Teilnehmer der sogenannten „Spaziergänge“ kritisiert worden.

Die „Spaziergänger“ treffen sich seit Mitte Dezember auch in Neustadt zu ihren montäglichen Demonstrationen. Quelle: Kathrin Götze

Andreas Kamp aus Poggenhagen bemerkte, dass er dort zu seiner Überraschung von der Polizei angehalten worden war, eine Maske zu tragen. „Diese Maßnahme ist völlig unbegründet, weil die Veranstaltung doch im Freien stattfindet“, so Kamp.

Die Maskenpflicht bei Veranstaltungen wie den „Spaziergängen“ der Corona-Maßnahmen-Kritiker basiert auf einer am 5. Januar erlassenen Allgemeinverfügung der Stadt, die jüngst „bis auf Weiteres“ verlängert wurde. Hierbei handelt es sich zwar tatsächlich um eine Regelung, die weiter geht als gültige Gesetze, allerdings mit einer Einschränkung. Das Rathaus habe die Regel „auf Wunsch der Region“ erlassen, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Die Maßnahme richtet sich gezielt an die unangemeldeten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Die finden auch in Neustadt seit Mitte Dezember montäglich statt. Während es dabei in Teilen des Landes bereits zu Konfrontationen zwischen den Protestierenden und der Polizei kam, blieben die Veranstaltungen in Neustadt bislang ruhig. „Vielleicht ist das ein positives Beispiel aus Neustadt“, sagte Herbst.

