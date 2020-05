Aufgrund von Fahrbahnreparaturen kommt es am 4. und 5. Mai zu Vollsperrungen an den Kreuzungen Moordorfer Straße/Fliegerstraße und Moordorfer Straße/Wunstorfer Straße in Neustadt. Anlieger und Fahrgäste der Buslinie R82 müssen mit Einschränkungen rechnen.