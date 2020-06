Neustadt

Ab Montag, 29. Juni, kommt es in Neustadt zu einigen Einschränkungen des Regiobusverkehrs. Aufgrund von Kanalarbeiten wird die Königsberger Straße in Höhe des Neubaus des Edeka-Markts komplett gesperrt. Die Regiobuslinie 802 fährt deshalb bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli, die Haltestellen Wölper Ring und Memeler Straße nicht an. Die Regiobuslinie 830 umfährt lediglich die Haltestelle Wölper Ring.

Von Mario Moers