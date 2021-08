Borstel

Ein Radweg müsse an der Kreisstraße 302 in Borstel gebaut werden, sagt Frank Hahn. Der CDU-Fraktionssprecher aus dem Ortsrat im Mühlenfelder Land hat Mitglieder des Verkehrsausschusses der CDU-Regionsfraktion vor Ort eingeladen, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Hahn verweist darauf, dass die Borsteler Mitglieder des Arbeitskreises zum Dorferneuerungsprogramm im Mühlenfelder Land sich vehement für eine Anbindung an das Dorf ausgesprochen hätten. Stefan Porscha aus der CDU-Fraktion gab sich hoffnungsvoll. Er könne sich einen Bau in zwei Abschnitten vorstellen, zunächst von Borstel bis zum Friedhof, von dort weiter bis zur Kreisstraße 301. Porscha sagt, er möchte, dass die Planung für solch einen Radweg in einem angemessenen Zeitraum beginnt.

Von Beate Ney-Janßen