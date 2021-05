Eilvese

Michael Homann tritt bei der anstehenden Kommunalwahl am 12. September als Kandidat der CDU für den Ortsbürgermeister-Posten in Eilvese an. Der Ortsverband hatte Homann jüngst einstimmig als Spitzenkandidat aufgestellt. Bei der Ortsratswahl 2016 konnte Homann 18,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die amtierende Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker gewann damals mit 28 Prozent der Stimmen. Schlicker tritt dieses Jahr erneut als Spitzenkandidatin für die SPD in Eilvese an.

„Michael Homann kann auf langjährige Erfahrung im Orts- und Stadtrat zurückgreifen. Er ist außerdem für die Jugendfeuerwehr, auch in der Region, aktiv“, kommentiert Sebastian Streich, Sprecher des CDU-Ortsverbands, die Aufstellung. „Ich möchte Politik offen und ehrlich gestalten. Es kommt darauf an, auch mal unbequeme Entscheidungen nachvollziehbar zu erörtern“, sagt Homann.

Die weiteren Kandidaten der CDU für den Ortsrat in Eilvese sind: Sebastian Streich, Matthias Ganske, Friedrich Dannenbring und Daniel Magers. „Das Team ist vielfältig besetzt mit Vertretern aus den verschiedensten Berufszweigen wie der Landwirtschaft, dem öffentlichen Dienst und der Kindererziehung“, so Streich.

Pandemie-Wahlkampf

Als Besonderheit plant die CDU in Eilvese für den anstehenden Wahlkampf ein hohes Maß an Bürgerbeteiligung. Ein klassisches Wahlprogramm, etwa als Flyer, soll es nicht geben. Stattdessen plant die Partei Pop-Up-Info- und Debatierstände im Ort. Auch bei einer sogenannten Kremser-Fahrt, einer Tour mit dem Kutschwagen, will man mit den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch kommen. „Unser Motto ist, wir holen euch ab. Wir wollen zeigen, dass ein Ortsrat nicht nur Politik für sich selber macht“, erklärt Streich.

Von Mario Moers