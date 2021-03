Neustadt

In der Debatte um ein von der Region Hannover angedachtes Nachtangelverbot, plädiert der Neustädter CDU-Regionsabgeordnete Stefan Porscha für einen Ausgleich der Interessen. Konkret würde das bedeuten, das Nachtangeln an der Leine nicht über die gesamte Länge des Flusses umzusetzen. Das Verbot, dort nach Sonnenuntergang zu fischen, soll die Tiere schonen. Die hiesigen Angelvereine, auch in Neustadt, lehnen diesen Plan ab. Sie berufen sich darauf, selbst viel für den Umweltschutz entlang der Gewässer zu tun. Die SPD-Regionsfraktion hatte sich jüngst mit den Anglern solidarisiert. Die SPD-Regionsabgeordnete Christina Schlicker hatte angekündigt, sich gegen das Verbot auszusprechen.

Porscha würdigt Engagement der Angler

Der Schneerener CDU-Regionsabgeordnete Porscha hält diese pauschale Ablehnung für nicht zielführend. „Letztendlich geht es ja auch darum, eine Rechtssicherheit in den Gebieten herzustellen“, so Porscha. Die CDU-Regionsfraktion schlägt vor, lediglich 10 Prozent des Flusslaufs mit dem Nachtangelverbot zu belegen. „Einige Ökosysteme funktionieren erst deshalb wieder tadellos, weil sich die Anglerinnen und Angler darum gekümmert haben“, würdigt Porscha die Arbeit der Angelvereine. Gleichwohl steht für ihn fest, dass „die Bereiche, die zu schützen sind, geschützt werden müssen“. Die aktuell geführte Diskussion dürfte auch ein wenig Wahlkampf sein. Denn aktuell steht in der Sache keine Entscheidung in der Regionsversammlung an. In Neustadt nutzen mehrere Angelvereine Bereiche der Leine für ihr Hobby.

Von Mario Moers