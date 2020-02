Wulfelade

Den Kampf um das Neustädter Bürgermeisteramt hat die CDU im vergangenen Jahr verloren. Mit Ausblick auf die nahe Zukunft und anstehende Projekte will die Partei 2020 aber mit neuem Elan angreifen. So lautete der Tenor beim Neujahrsempfang der Partei und der Jungen Union im Wulfelader Gasthaus Bartling am Sonnabend.

Die Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft setzte vor allem die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2021 und die Bekämpfung des Ärztemangels im ländlichen Bereich nach ganz oben auf der Prioritätenliste ihrer Partei. Dazu zählen auch Bauvorhaben wie das Rathaus, das Feuerwehrzentrum und das Gymnasium. Besonderen Wert legte Luft auf einen besseren Bürgerdialog. „Nicht alles können wir auf kommunalpolitischer Ebene steuern. Aber eines können und müssen wir zur Zufriedenheit unserer Wähler lösen: Auf unsere Wähler zugehen und mit ihnen gemeinsam nach Lösungen suchen“, sagte sie.

CDU will Wechselwähler überzeugen

Austausch gab es in Wülfelade auch mit Vertretern der Landes- und Bundespolitik: Neben dem CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner war auch der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, ins Gasthaus gekommen.

Der ließ es sich nicht nehmen, seine Parteifreunde mit einer launigen Rede auf das neue Jahr einzustimmen. „Die Menschen suchen in Zeiten großer Herausforderungen nach Orientierung. Wir müssen Vertrauen in die Demokratie schaffen und als politische Kraft unterschiedliche Positionen zusammenbringen“, sagte Grosse-Brömer. Vor allem die wachsende Zahl der Wechselwähler müsse von der Partei überzeugt werden.

Wollen mit Elan ins neue Jahr starten: Der Landtagsabgeordneter Sebastian Lechner (von links), die Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft, Bundestagsmitglied Michael Grosse-Brömer und Merle Struckmann von der Jungen Union. Quelle: Alexander Plöger

Großes Thema in der anschließenden Diskussion mit Ortsverbandsmitgliedern war die Nitratwert-Verordnungen in der Landwirtschaft. Grosse-Brömer, in seinem Landkreis Harburg selbst ländlich verwurzelt, zeigte Verständnis für den Unmut vieler Landwirte. „Die Landwirtschaft soll auch weiterhin zukunftsfähig sein“, sagte er. Er kritisierte die „Intransparenz der Messungen und der Wertschätzung der Landwirte durch die Politik“, welche teilweise als Übeltäter dargestellt würden.

