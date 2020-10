Neustadt

Es ist eine Anlaufstelle für alteingesessene und neue Neustädter. Seit September öffnet das Café Vielfalt im Haus der Kirche an Liebfrauen wieder regelmäßig montags, unter Corona-Bedingungen trifft man sich im etwas kleineren Kreis und in zwei Runden, ab 14.45 und ab 16 Uhr. Zusätzlich zum Austausch in netter Runde bietet die Diakonie dort nun auch eine Migrationsberatung an.

Joseph Sebuh kennt sich in der Materie bestens aus, berät seit 27 Jahren Migranten für die Diakonie in der Region. Dafür spricht er neben den afrikanischen Sprachen Amharisch ( Äthiopien) und Tigrinya ( Eritrea) auch Englisch, Russisch und Deutsch.

Flüchtlinge von 2015 richten ihr Leben in Deutschland ein

In der Beratungsstunde in einem Konferenzraum des Gemeindehauses hat eine junge Frau aus Aleppo gleich viele Fragen auf einmal. „Wo kann ich weiter Deutsch lernen?“, fragt sie. „Zum Ende des Jahres will ich gern eine Ausbildung als Sozialassistentin beginnen.“ Als sie Luft holt, hakt Sebuh ein: „Vielleicht atmen Sie erst mal durch und lassen sich etwas mehr Zeit“, ist sein erster Ratschlag. Weiter Deutsch zu lernen, dann die nächsten Schritte in Ruhe zu planen, ist der nächste. Für Deutschkurse verweist er an die Volkshochschule Hannover Land, die eigens Beratungsstunden anbietet: montags von 11 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle Neustadt, Suttorfer Straße 8, und mittwochs von 9 bis 11 Uhr in der Geschäftsstelle Wunstorf, Am Kirchplatz 2 in Luthe.

Die Flüchtlinge aus den Jahren um 2015 sind inzwischen angekommen. Sie wollen sich im Leben in Deutschland einrichten und haben Fragen, die auch die ehrenamtlichen Begleiter nicht immer ganz leicht beantworten können. Deshalb hat sich das Café-Vielfalt-Team um Janet Breier und die beiden Ehrenamtlichen-Koordinatoren Dieter Jaehnke und Jasmin Linicus jetzt Unterstützung geholt.

Weniger Neuankömmlinge – Stadt unterstützt Koordination weiter Auch wenn die Zahl der Neuankömmlinge in der Stadt deutlich zurückgeht, hat die Politik entschieden, die Koordinationsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer des Diakonieverbands Hannover-Land auch in den nächsten beiden Jahren weiter zu unterstützen. Dafür zahlt die Stadt Neustadt einen Anteil von 17.500 Euro für 2021 und 18.300 Euro für 2022 – dann wird eine Tariferhöhung wirksam. Die zentrale Leitungs- und Fachstelle für Flüchtlingsarbeit ist jetzt vom Kirchenkreis zur Diakonie gewechselt, und mit ihr die Stelle von Koordinatorin Yasmin Linicus. Wie es mit der Flüchtlingssozialarbeit bei der Stadt selbst weitergeht, ist noch nicht geklärt. Zwei Stellen im Fachdienst Soziale Arbeit laufen zum 31. März aus. Die Regionsversammlung entscheidet, ob die Region diese Stellen weiter bezuschusst. Ohne Zuschüsse könne die Stadt die Aufgabe Flüchtlingssozialarbeit nicht mehr wahrnehmen, heißt es in der Drucksache dazu.

Manchmal reicht ein Anruf, um Problem zu lösen

Es gehe ihm nicht darum, den Besuchern einfach fertige Lösungen zu liefern, betont Sozialpädagoge Sebuh. „Man kann den Menschen nicht alles abnehmen. Sie sollen Hilfe bekommen, Probleme selbst zu bewältigen.“ Allerdings brauche es ab und zu auch mal einen erfahrenen Unterstützer. „Eine Familie hat mir berichtet, die Pässe der Kinder seien in der Behörde verloren gegangen. Das hat mich einen Anruf gekostet“, sagt Sebuh.

Aufenthalts- und Sozialrecht, Bildung, Ausbildung und Arbeit, sozialpädagogische und psychosoziale Beratung sind Themen, mit denen er zu tun hat. Auch Suchtprobleme seien ihm kürzlich untergekommen, sagt er. In den ersten Runden hat es schon viel Andrang in seiner Beratungsstunde gegeben, wie er berichtet. „Ich hoffe, das ändert sich noch etwas. Ich finde es wichtig, mir für die besonderen Anliegen Zeit zu nehmen.“ Schließlich fühlten sich Migranten hierzulande in vieler Hinsicht als Außenseiter. „Es geht uns hier auch darum, ihnen ein Stück Würde zurückzugeben.“

Das Café Vielfalt inklusive Beratungsangebot öffnet montags von 14.45 bis 15.45 und 16 bis 17 Uhr im Haus der Kirche, An der Liebfrauenkirche. Weitere Informationen geben Dieter Jaehnke, Telefon (0176) 55984620, E-Mail: dieter.jaehnke@evlka.de, und Janet Breier, Telefon (05032) 9669958, E-Mail: janet.breier@evlka.de.

Von Kathrin Götze