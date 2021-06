Neustadt

Antonella, Pino und Salvatore De Pasquale wollen dem Gebäude an der Marktstraße 41 wieder jede Menge Leben einhauchen. Ihr Mittel zum Zweck sind kleine italienische Spezialitäten, Feinkost und Cocktails. „Wir sind ein Feinkost-Geschäft mit Cafe, Bar und kleiner Speisekarte“, sagt Antonella De Pasquale. Quasi direkt an der Kleinen Leine können Gäste des Anfang Juni eröffneten Campania 41 sitzen und ihren Gaumen verwöhnen lassen. Die schattige Terrasse bietet aktuell rund 20 Plätze. „Geöffnet haben wir täglich ab 10 Uhr“, sagt De Pasquale. Geschlossen wird das Geschäft aktuell gegen 21 Uhr. „Wenn sich alles gut entwickelt, wollen wir auch länger öffnen“, sagt De Pasquale. Den ersten Vorstoß in diese Richtung gibt es Freitagabend: Zur Fußball-Europameisterschaft laden die Betreiber ihre Gäste zu einem Public Viewing ein.

Gebäude hat wechselhafte Geschichte

Bis 2012 war in dem Gebäude das Cafe Regenbogen untergebracht. In den folgenden Jahren wechselten die Betreiber des Ladengeschäftes öfter. Zuletzt war es ein Accessoire-Geschäft. 2020 gab es an der Marktstraße 41 sogar Kunst zu bewundern: Mitglieder des Kulturnetzwerkes stellten ihre Arbeiten in den Schaufenstern aus.

Neues Geschäft im historischen Gebäude: Im Campania 41 gibt es italienische Feinkost, Weine und kleine Spezialitäten. Quelle: Mirko Bartels

Abschnitt gilt als Sorgenkind

Der Abschnitt zwischen Leinstraße und Leine gilt als Sorgenkind für die ansonsten belebte Innenstadt. Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und der Eigentümer des denkmalgeschützen Ladens, Norbert Tanner, erhofften sich von der Kunst-Aktion im besten Fall einen neuen Mieter. Dieser Plan scheint aufgegangen zu sein. Hemens sieht für den Standort an der Marktstraße Potential: „Ich denke, das Geschäft ist eine gute Ergänzung für das Angebot in diesem Bereich“, sagt er.

Von Mirko Bartels