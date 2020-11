Neustadt

Die 19-jährige Turnerin Charlotte Güler ist Neustadts Hoffnung bei der Onlineabstimmung Soziale Talente im Sport 2020. Bei dem Wettbewerb der Sportregion Hannover werden jedes Jahr Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren für ihr außergewöhnliches Engagement in den Vereinen ausgezeichnet. Die Abstimmung, läuft bis zum 16. Dezember. Unter haz.li/yuu stehen insgesamt 28 Vorschläge zur Auswahl. Die junge Trainerin des TSV Neustadt ist in diesem Jahr die einzige Nominierte eines Neustädter Vereins.

Hat sich in der Corona-Krise flexibel gezeigt und Videoeinheiten angeboten: Charlotte Güler vom TSV Neustadt. Quelle: TSV Neustadt

Pionierin des Videotrainings

„ Charlotte ist im Bereich des Gerätturnens als wichtiges Bindeglied zwischen Trainern und Turnern nicht mehr wegzudenken “, sagt TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer. Das zeigte sich besonders, als an normales Hallentraining coronabedingt monatelang nicht zu denken war. Güler gehörte in Neustadt zu den ersten Trainerinnen, die für ihre Turnerinnen Übungen auf Video aufnahmen. Seit dieser Woche trainiert sie ihre acht- bis zwölfjährigen Geräteturnerinnen per Videokonferenz. „Im Sommer haben wir gespürt, dass es sich deutlich bemerkbar macht, wenn lange Zeit nicht trainiert werden kann. Man braucht dann lange, um wieder reinzukommen“, berichtet die Nominierte.

Für seine frühe und lösungsorientierte Reaktion auf die Einschränkungen der Pandemie ist der TSV Neustadt im September bereits mit dem Preis Sterne des Sports ausgezeichnet worden. Die Ehrung wird unter anderem vom Regionssportbund verliehen.

Vereinsmitglied seit dem zweiten Lebensjahr

Charlotte Güler kam bereits mit sieben Jahren zum Geräteturnen, Vereinsmitglied ist sie seit ihrem zweiten Lebensjahr. „Nicht nur im Wettkampftraining, auch in der Erarbeitung von Showauftritten hat sie immer Einfallsreichtum, Können und Einsatz bewiesen“, berichtet ihre Trainerin Angela Below. Nach ihrem Abitur im vergangenen Jahr hat Güler ihren Trainerschein fürs Gerätturnen erworben. Ihre Schützlinge trainiert sie seitdem neben ihrem Studium an der Leibniz-Universität (Life Science). Ein Umzug nach Hannover kam für sie bisher nicht infrage, auch wegen des Sports. „Es wäre einfach schade, wenn ich deshalb hätte aufhören müsste“, sagt sie. Im kommenden Jahr möchte Güler ihre Kampfrichterlizenz machen. Und die Nominierung? Ist sie überrascht? „Beim TSV gibt es ja viele, die sich ähnlich engagieren, aber natürlich freue ich mich“, sagt die junge Frau. Gemeinsam mit dem Verein hofft sie nun auf viele Stimmen.

