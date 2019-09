Niederstöcken

Sie wollen das Publikum ausschließlich mit ihren Stimmen unterhalten: Die Sänger des Vokalensembles Ackerpella konzertieren am Sonntag, 29. September, ab 17 Uhr in der Sankt-Gorgonius-Kirche Niedernstöcken, Kirchende 3. Es soll ein unterhaltsamer Abend werden, wie das gemischte Ensemble verspricht. Der Titel des Konzerts „Musik meines Lebens – music of my life“ lässt Großes vermuten. Zwölf Stimmen gibt es von der Bühne zu hören, Sängerinnen und Sänger planen für ihre Gäste einen Ausflug durch mehrere Musik-Genres.

Das Programm reicht vom Swing bis in die Moderne

Die Künstler wollen mit ihrem Programm den weiten Bogen der Musik von der Swing-Ära der Dreißigerjahre bis hin zum aktuellen Jazz spannen. Zusätzlich gibt es Interpretationen von modernen Pop-Stücken zu hören. Unter der Leitung von Volker Bublitz will der kleine, 2004 in Lindwedel, dem südlichsten Zipfel des Heidekreises, gegründete Chor fast zwei Stunden lang gänzlich ohne Instrumente musizieren. Interessante Arrangements und saubere Intonation der Künstler haben das Ensemble weit über die Grenzen des Heimatortes bekannt gemacht und bei vielen Auftritten für ein begeistertes Publikum gesorgt.

Das Konzert in der St.-Gorgonius-Kirche Niedernstöcken, Kirchende 3, beginnt am Sonntag, 29. September, ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich eine Spende.

Von Mirko Bartels