Mardorf

Seine Quads stehen aufgereiht vor dem Geschäft von Christian Lippl in Mardorf – und warten auf ihren nächsten Mieter. Die bulligen Gefährte vor der Tür werden dieser Tage oft nachgefragt. Das war auch während der jüngsten winterlichen Wochenenden im Februar nicht anders. „Einem solchen Geländefahrzeug macht der Schnee wenig aus. Damit kann man trotzdem gut fahren und Spaß haben“, sagt der Verleiher. Von der Sitzbank eines Quads aus lässt sich die Umgebung aus einer erfrischend anderen Perspektive erleben – und wer allein oder mit dem Partner fährt, ist auch pandemiekonform unterwegs.

Quads sind für spaßige Ausfahrten im Schnee gut geeignet. Quelle: Privat

Diese geländetauglichen Fahrzeuge – auch All Terrain Vehicle (ATV) genannt – sind ähnlich wie Motorräder konstruiert, nur dass sie vier statt zwei Räder haben. Da es sich um vierrädrige Kraftfahrzeuge handelt, verlangt der Gesetzgeber dafür den Pkw-Führerschein. Laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) müssen Fahrer drei- oder mehrrädriger Kraftfahrzeuge einen Schutzhelm tragen. Das gilt nur dann nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sind.

Ausleihe nur nach Einweisung

Lippl hat seinen Verleih November 2019 eröffnet. „So etwas fehlte hier am Steinhuder Meer noch, da habe ich mir gedacht: Mach es einfach“, sagt Lippl. Die Kunden nehmen das Angebot seitdem gerne an. Dabei will Quad-Fahren durchaus gelernt sein – und ist anstrengend. Das unterschätzten viele Mieter, berichtet Lippl. Er rät dazu, lieber mal eine Pause zu machen und die eigenen Fahrkünste mit dem ungewohnten Fortbewegungsmittel nicht zu überschätzen.

Aus guten Gründen gibt es also eine Einweisung, bevor der Spaß losgeht. „Ohne geht es bei mir nicht.“ Zu oft müsse er vermeidbare Schäden an den Quads verzeichnen. Die trieben Reparaturkosten und Versicherungen unnötig in die Höhe. „Am Ende muss ich das an die Kunden weitergeben.“ Das ist einer der Gründe dafür, dass es nur wenige Verleiher in Deutschland gibt, die solche Fahrzeuge im Programm haben. Da das Fahren so anstrengend ist, hat Lippl Ganztagestouren gerade aus seinem Angebot genommen.

Quad-Fahrer müssen auf der Straße bleiben

Für Kunden gilt es, nicht nur technische Besonderheiten zu beachten: Der Verleih in Mardorf liegt mitten im Naturpark. Das Fahren abseits der befestigten Straßen ist deswegen verboten. Mal schnell über einen Feldweg oder durch ein Waldstück rollen, geht nicht. „Es ist mir besonders wichtig, dass die Kunden das auch beachten“, sagt er. Gerne würde er auch Quads mit Elektromotor anbieten. Die am Markt verfügbaren seien aber eher untermotorisiert. „Da bleibt der Fahrspaß leider auf der Strecke“, sagt er. Bis sich das ändert, bleibe nur der Antrieb mit klassischem Verbrennungsmotor.

Aber Lippl führt auch zahlreiche Alternativen, vom elektrisch betriebenen Motorroller über sogenannte Tiefeinsteiger und Trekking-Räder bis zum elektrifizierten Mountainbike, außerdem 70 klassische Fahrräder. „Ich hoffe, dass zum Saisonstart im Frühjahr wieder alles einen halbwegs normalen Gang gehen kann“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie. Wenn nicht, ist Lippl dennoch gut gerüstet: Reservieren, ausleihen und alles weitere kann man bei ihm auch komplett kontaktlos, wie er betont.

Von Mirko Bartels