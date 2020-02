In Kürze kommt voraussichtlich Bewegung in die überfällige Brandschutz-Sanierung der Berufsbildenden Schulen Neustadt (BBS). Erst drohte die Stadt Neustadt der Region Hannover mit einer Nutzungsuntersagung, weil jahrelang nichts passiert ist, nun nimmt sich die Regionsversammlung der Sache an.