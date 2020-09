Neustadt

Das Cinema im Leinepark zeigt am Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. September, jeweils ab 19.30 Uhr den Konzertfilm „Amazing Grace“. Es ist die bewegende Dokumentation eines Konzerts der Soul-Sängerin Aretha Franklin 1972 in Los Angeles. Ein Filmteam unter Regie von Sydney Pollack hat damals das Album „Amazing Grace“ aufgenommen, das bis heute meist verkaufte Gospelalbum weltweit.

Aus technischen Gründen wurde der Film erst 47 Jahre später erstmals gezeigt, nachdem die „Königin des Soul“ 2018 gestorben war. Plätze müssen vorher reserviert werden. Möglich ist das bis 12 Uhr des jeweiligen Vorstellungstages auf der Webseite www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon (01 52) 25 70 55 56.

Von Kathrin Götze