Neustadt

Eine Paartherapie zum Lachen und Weinen zeigt der Filmclub Neustadt am Dienstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8. In der deutschen Filmkomödie „Und wer nimmt den Hund?“ von Martin Rauhaus (Drehbuch) und Rainer Kaufmann (Regie) geht es um das Ende einer über 25-jährigen Ehe. Georg ( Ulrich Tukur) und Doris ( Martina Gedeck) bearbeiten in den Therapiestunden mit gewitzten Dialogen den Scherbenhaufen ihrer Beziehung – ein Wechselspiel zwischen Comedy und melancholischem Drama.

Reservierungen sind bis 12 Uhr des Vorstellungstages möglich auf der Cinema-Webseite: www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an: reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 257 055 56.

Von Kathrin Götze