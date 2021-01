Mariensee

Eigentlich hätte Familie Frank jetzt ihre Zelte in Nienburg abgebrochen – wie in den Jahren zuvor im Anschluss an den Weihnachtszirkus. Stattdessen sitzen Vater, Mutter, drei Kinder und die Großeltern mit ihrem Circus Ricardo in Mariensee fest. Seit neun Monaten können sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr auftreten.

In siebter Generation werde der Circus Ricardo geführt, sagt Dajana Frank mit erkennbarem Stolz. Sieben Generationen, von denen keine so etwas erlebt habe wie sie im vergangenen Jahr.

Letzter Auftritt war in Mardorf

„Manege frei“, hieß es Ende März 2020 zum letzten Mal bei einem Auftritt in Mardorf. Dann kam der erste Lockdown und seitdem ist es still unter der Zirkuskuppel. Weder zu öffentlichen Vorstellungen noch zu Projektwochen in Schulen konnten sie antreten. Nur einmal hat Familie Frank die vielen Zirkuswagen seitdem bewegt: als sie im Oktober von Mardorf nach Mariensee umzog.

„Hier dürfen wir vorerst bleiben“, sagt die Zirkusdirektorin. Der Platz am Ortsrand wird nicht anderweitig benötigt. Es dürfen doch nicht einmal Kinder auf dem Bolzplatz spielen. Stattdessen können dort die beiden Pferde grasen. „Der Bürgermeister hat uns das erlaubt und gesagt, dass die Gemeinde dann nicht den Rasen mähen muss“, sagt Frank. Solche Gesten helfen der Familie. Wie auch die Unterstützung von Landwirten aus der Umgebung, die ihnen Heu für die Tiere geben, oftmals kostenlos.

Neustädter zeigen Spendenbereitschaft

Dann gab es von einer Neustädterin einen Aufruf in einer Facebook-Gruppe mit der Bitte, dem Zirkus unter die Arme zu greifen. Das haben sich viele Neustädter nicht zweimal sagen lassen. Wie Reinhard Sommer aus Bevensen, der mit zwei Säcken voller alter Brötchen vorfährt, die er bei einem Bäcker abgeholt hat. „Da kann man doch helfen, wenn jemand in Not ist“, sagt er und verspricht, gelegentlich wiederzukommen.

Hilfsbereiter Neustädter: Reinhard Sommer (links) bringt dem Ehepaar Frank zwei Säcke mit alten Brötchen als Tierfutter. Quelle: Beate Ney-Janßen

Hilfe bekommt Familie Frank auch vom Jobcenter. „Das Geld ist für unseren Lebensunterhalt“, sagt Frank. Aber wenn die Tiere gefüttert werden müssen, wenn an den Wagen etwas kaputt geht oder die Versicherungen fällig werden, gibt es nichts. Eine der Töchter der Familie ist in der Umgebung schon mit einer Sammelbüchse von Haus zu Haus gegangen. Damit es weitergehen kann, bis sie endlich wieder auftreten dürfen.

Ein Wunsch: Eine leere Halle zum Trainieren

Geld zum Bestreiten der Kosten, die nicht übernommen werden, Futter für Pferde, Hunde und Tauben und möglichst auch eine leerstehende Halle, in der die Artistenfamilie trainieren kann, das wünschen sich die Franks. Wer sie unterstützen möchte, kann direkt zum Quartier an Mariensees Ellernbruch fahren oder sie unter Telefon (01 70) 3 65 12 89 erreichen.

Von Beate Ney-Janßen