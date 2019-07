Neustadt

Der City Beach auf der Wiese am Amtsgericht bleibt wie geplant bis zum 4. August bestehen – dann soll es das für dieses Jahr gewesen sein, sagen die Veranstalter, Gastwirt Stephan Iseke und Citymanagerin Jana Schadwinkel. Für die nächsten Tage haben sie aber noch einiges an Programm auf die Beine gestellt.

Zauberei und Musik am Strand

Jan Langreder zeigt am Donnerstag seine Zaubershow. Quelle: Susanne Stiller

Am Donnerstag, 25. Juli, ab 20 Uhr, wird Jan Langreder am City Beach auftreten – ein Zauberer aus Suttorf, der inzwischen auch schon auf Kreuzfahrtschiffen aufgetreten ist. Mit berührender Bühnenshow, Witz und Charme will er auch das Publikum am Strand verzaubern.

Zum Wochenendauftakt am Freitag, 26. Juli, tritt ebenfalls ab 20 Uhr die Band Trift auf, eine Jazz-, Funk-, Popformation mit dem Neustädter Steffen Schlakat am Piano und der im April veröffentlichten EP und zwei neuen Songs im Gepäck.

Die Jazz-Funk-Popband Trift kommt am Freitag zum City Beach. Quelle: Jesse Wiebe

Basketballspieler trainieren mit Kindern

Sportlich geht es am Sonntag, 28. Juli, am Stadtstrand zu – beziehungsweise auf dem Basketballfeld direkt nebenan. Die TSV temps Shooters schicken ihren Starspieler Dyon Doekhi und den neuen Flügelspieler Jahlin Smith vorbei. Doekhi gehört dem Team schon lange an, er trainiert auch Kinder und Jugendliche für den TSV. Smith ist gerade neu verpflichtet worden – und 2,02 Meter groß. Er hat in der höchsten College-Liga der USA, der NCAA1, für Savannah State gespielt – nun verstärkt er das Neustädter Team. Beide werden am Sonntag ab 16 Uhr mit Kindern und Jugendlichen von acht bis 15 Jahren trainieren. Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei.

Dyon Doekhi (links) spielt mit einem neuen Kollegen am Sonntag mit Kindern Basketball am Stadtstrand Quelle: privat

Wirt ist mit erster Saison bisher zufrieden

Mit der ersten Saison der Freiluftbar am Schloss Landestrost sind die Veranstalter zufrieden. Eine Verlängerung wird es diesmal trotzdem nicht geben. „Es soll etwas Besonderes bleiben“, sagt Iseke. „Wenn man es verlängert, kommen letztlich auch nicht mehr Gäste, sie kommen nur später.“ Von der ersten Saison ist Iseke trotz einiger Absagen wegen Regenwetters vollauf begeistert. „Ich möchte es auf jeden Fall wieder machen. Da kommt ein ganz anderes Publikum als ins Isygoing – und die Leute lassen sich jetzt auch bei uns an der Landwehr blicken.“

Bei schönem Wetter ist es meist voll an Neustadts Citybeach. Quelle: L&W Fotografie

Ein voller Erfolg für den Wirt also, trotz einiger Regentage und der Wetterabhängigkeit. „An ein paar Tagen haben wir gar nicht erst geöffnet. Und an anderen hatte ich echt Probleme, genug Leute zum Arbeiten zu finden, weil soviel los war – das ist schwer zu kalkulieren“, sagt Iseke. Dennoch habe ihm die Abwechslung mächtig Spaß gemacht.

Von Kathrin Götze