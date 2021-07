Neustadt

Mit jedem Kunden kehrt dieser Tage ein Stück Normalität zurück in die Neustädter City. Wirtschaftlich betrachtet hat es allerdings offenbar einige Wochen gedauert, bis das Geschäft nach der Wiedereröffnung wieder rentabel ist. Das ist ein Ergebnis einer Befragung von Geschäftsleuten und Gastronomen, die Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und Citymanagerin Jana Schadwinkel jetzt vorgestellt haben. Noch seien die Umsätze „mäßig zufriedenstellend“, so das Resümee. Das Click-&-Collect-Modell, das Händlern ermöglichte, im Lockdown nach Online- oder telefonischer Vorbestellung Waren an Kunden auszugeben, und den Verkauf über das Internet empfanden viele als problematisch. Für den Einzelhandel in der City, so der Tenor, sei der Nutzen gering gewesen.

Aufwand für Onlineshop ist vielen zu groß

Wieder geöffnet: Geschäftsleute und Gastronomen weisen in der City darauf hin, dass sie nicht aufgegeben haben. Quelle: Mario Moers

„Die Zeit von Click & Collect und Ähnlichem war sehr mühselig“, berichtet etwa Mari Vainikka-Wojach vom Handarbeitsgeschäft Maris Masche an der Mittelstraße. Zwar hätten die Kunden gut mitgemacht, doch lohne sich so ein Onlinegeschäft aufgrund des hohen Aufwands kaum. Dieser Ansicht sind auch andere Einzelhändler. „Wir sind ein Erlebnisgeschäft, die Kunden wollen die Trüffel sehen und riechen“, sagt Andrea Lühring vom gleichnamigen Süßwarenladen an der Mittelstraße. Den zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand schätzt sie als so hoch ein, dass sich ein Onlineshop nicht lohnen würde. Birgit Finger, die Betreiberin des Lederwaren-Geschäfts in der Marktstraße hält die Idee für „völlig uninteressant“.

Diese Bilanz ist nicht unwichtig, galten Onlineshops doch lange als letzte Hoffnung für den ohnehin gebeutelten Einzelhandel. Auch in Neustadt hatte man versucht, während des Lockdowns den lokalen Handel durch die gemeinsame Plattform www.kaufinneustadt.de zu unterstützen.

Unfaire Mitbewerber

Verärgert ist Lederwarenhändlerin Finger über die ihrer Ansicht nach unfairen Regelungen zum Neustart. „Während wir viereinhalb Monate geschlossen bleiben mussten, hatten die Geschäfte in Nienburg schon lange wieder auf“, sagt sie. Unfair fand sie auch, dass der Günstig-Shop auf der anderen Straßenseite „fast durchgehend geöffnet“ gewesen sei. Der Filialist hatte Teile seines breiten Sortiment mit Folie verhüllt, um weiterverkaufen zu dürfen.

Dass die Innenstadt den Lockdown offenbar mit einem blauen Auge überstanden hat, liegt auch an der staatlichen Unterstützung – auch wenn das Geld nicht immer pünktlich ausgezahlt wurde. „Ich habe den Antrag zur Überbrückungshilfe III Anfang Januar beantragt und das Geld erst Mitte April bekommen“, berichtet Finger. Ihr sei zugute gekommen, dass sie bereits vor der Pandemie eine zweite Filiale in Wunstorf aufgegeben habe. „Sonst hätte ich es in Neustadt nicht geschafft“, sagt sie.

Im Ausblick gehen Wirtschaftsförderer Hemens und Citymanagerin Schadwinkel von einer weiteren Verbesserung des Geschäfts aus. „Es geht aufwärts“, sagt Schadwinkel. „Alle freuen sich, dass es seit einigen Wochen wieder überall losgehen kann.“

Von Mario Moers