Mariensee

„Es gibt noch so viele ungelöste Fragen“, sagt Professorin Martina Klein über ihr Fachgebiet, die Erforschung von tierischen Embryonen. Die 42-jährige hat zum Wochenbeginn die Leitung des Friedrich-Loeffler-Instituts für Nutztiergenetik in Mariensee (FLI) übernommen. Daran gekoppelt ist eine Professur für Molekulare Tierzucht an der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover. Mit Klein kehrt eine Forscherin an das Institut zurück, an dem ihre Faszination für den hoch spezialisierten Fachbereich einst begann.

„Als Doktorandin habe ich ein Praktikum in Mariensee gemacht, da hat es eigentlich begonnen“, sagt sie. Damals arbeitete sie mit geklonten Schweinen. „ Mariensee ist in meinem Feld der Wissenschaft weltweit ein Synonym für die Embryonen- und Klonforschung“, sagt Klein.

Anzeige

Im Jahr 2003 wurden die ersten deutschen Klonferkel in Mariensee geboren. Kleins 2018 verabschiedeter Vorgänger, Heiner Niemann, galt als Koryphäe im Bereich der Xenotransplantation (Übertragung von lebens- und funktionstüchtigen Zellen, Organen und auch Körperteilen zwischen verschiedenen Spezies). Er beschäftigte sich vor den Toren Neustadts mit der Übertragung von lebendem Gewebe zwischen Tier und Mensch. Seine Nachfolgerin will künftig auch eigene Schwerpunkte setzen.

Weitere HAZ+ Artikel

Erweiterung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Mecklenhorst liegt auf Eis Seit 2008 gibt es Pläne für umfangreiche Neubauten des Friedrich-Loeffler-Instituts in Mecklenhorst. Die Institute für Nutztiergenetik, Tierernährung ( Braunschweig) und Tierschutz/Tierhaltung ( Celle) sollen dort zusammengelegt werden. Bis auf den Abriss ausgemusterter Altbauten 2018 ist noch nichts passiert. Nach Einschätzung der Institutsleitung in Mariensee liegt das 80-Millionen-Euro-Vorhaben des Bundes derzeit auf Eis. Mit dem Bau wird vorerst nicht gerechnet.

Trächtigkeits-Schnelltest

Die Schwangerschafts-Früherkennung bei Rindern ist so ein Thema, das Klein vorantreiben will. Bisher müssen Landwirte rund einen Monat warten, bis sie feststellen können, ob eine Kuh trächtig ist. „Unser Ziel ist es, das schon nach einer Woche zu erkennen“, sagt Klein. Ein Milch-Schnelltest-Verfahren, entwickelt in Mariensee, würde die Effektivität in der Rinderproduktion deutlich steigern. Ein entsprechendes Forschungsprojekt befindet sich schon in der Planung. Erste Forschungsergebnisse bringt Klein bereits aus Kanada mit. An der Universität in Calgary bekleidete sie seit 2012 eine Professur für Biotechnologie und Reproduktion landwirtschaftlicher Nutztiere. In ihrer Doktorarbeit untersuchte sie, wie Pferdeembryonen dem Körper der Stuten eigentlich signalisieren, dass sie nun Nachwuchs bekommen. „Das ist doch spannend, wie so ein winziger Zellhaufen diesem großen Tier klarmacht, dass es jetzt seinen Stoffwechsel umstellen muss“, sagt Klein.

Temporarily working from home is not that bad, when this is your view. 🔬 👩‍🎓 🐄 🐎 🇩🇪 Gepostet von Klein Lab - Equine Reproduction Research and More am Sonntag, 10. Mai 2020

Als Leiterin des FLI-Instituts ist Klein Chefin von rund 70 Mitarbeitern, darunter neun Wissenschaftler und eine ganze Reihe wechselnder Doktoranden und Gastwissenschaftler. Sie lockt die Spitzenforschung aus der ganzen Welt nach Mariensee. Klein will verstärkt jungen Forschernachwuchs für die Arbeit des Instituts gewinnen. Wenn es möglich ist, kann sie sich auch vorstellen, ein Uni-Seminar vor Ort anzubieten. „Wir haben hier die Möglichkeit, praktische Einblicke zu vermitteln“, so Klein. Auf ihrer beruflichen Facebook-Seite postete sie bereits ein idyllisches Foto ihrer neuen Heimat Bordenau. Dort genießt die gebürtige Wiesbadenerin mit ihren zwei Hunden die Vorzüge des Dorflebens. „Ich finde es sehr schön hier, auf dem Land“, sagt sie.

Das ist das Friedrich-Loeffler-Institut Das Institut für Nutztiergenetik ist einer von bundesweit zwölf Standorten des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI). Die Bundesbehörde für Tiergesundheit befindet sich mit Hauptsitz auf der Ostseeinsel Riems. Das FLI gehört zum Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums. In Mariensee wird bereits seit 1946 Tierzuchtforschung betrieben, seit 2008 unter dem Dach des FLI. Seit 2016 ist hier die Deutsche Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere angesiedelt.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers