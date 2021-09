Bordenau

Mit einem bunten Umzug wollen die Mitglieder der Jugendgruppe „Color My Life“ der Dorfwerkstatt Bordenau am Sonnabend, 2. Oktober, ab 18 Uhr den Anwohnern im Ort gute Stimmung quasi vor die Haustür liefern. Weil es keine Zeltfete für das Entefest geben kann, wolle man eine coronakonforme Ersatzveranstaltung auf die Beine stellen, heißt es von den Organisatoren. „Wir möchten mit einem bunt beleuchteten und mit zwei DJs besetzten Erntewagen einen Konvoi aus mehreren Fahrzeugen anführen“, sagt Mitorganisator Ole Brackmann. Auflegen will der als DJ Branx bekannte Brackmann eine bunte Mischung aus moderner Musik, Schlager, Pop und Rock. Unterstützung erhält er von seinem Kollegen DJ Zeitlos. Die Ernteparade soll vier Stunden, bis etwa 22 Uhr, auf vielen Bordenauer Straßen unterwegs sein. Informationen zum Streckenverlauf gibt es auf www.color-my-life.de.

Tatsächlich ist der Umzug keine Premiere im Ort. Erfahrungen haben die Aktiven bereits im ersten Corona-Jahr sammeln können. „Ein paar Änderungen zum Vorjahr wird es allerdings geben“, sagt Marc Scheffler. Besonders von der Möglichkeit, den Korso zu begleiten, verspreche man sich noch mehr Begeisterung beim Partyvolk.

Registrierung nötig

Grundsätzlich gilt für die Parade die 2-G-Regel und die Auflage, sich zu registrieren. Anmelden können sich Teilnehmer ab 17.30 Uhr bei der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a, oder während der Parade beim Ordnerpersonal, erkennbar an den Warnwesten.

Von Mirko Bartels