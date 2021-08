Poggenhagen

Aufmerksame Bürger haben am Sonntagnachmittag in Neustadt-Poggenhagen einen brennenden Müllcontainer bemerkt und die freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte rückten gegen 16.20 Uhr mit einem Löschfahrzeug zu einer städtischen Unterkunft an der Moordorfer Straße aus. Dort befand sich ein Müllsammelbehälter im Vollbrand.

Die Ursache des Containerbrandes in Poggenhagen ist noch unklar. Quelle: Florian Hake

Die Einsatzkräfte unter Leitung von Ortsbrandmeister Jan-Patrique Ellermann löschten das Feuer zügig. Weil es sich um einen Container aus Metall handelte, halte sich der Schaden in Grenzen, heißt es von der Feuerwehr. Die genaue Schadenhöhe und die Ursache sind allerdings noch unklar.

Von Mirko Bartels