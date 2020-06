Otternhagen

Man kann es den Corona-Effekt nennen. In Neustadts Schulen hat die Pandemie einen deutlichen Digitalisierungsschub zufolge. Um die Schüler auch zu Hause zu erreichen, haben Lehrer in den vergangenen Monaten mit neuen Programmen und Online-Unterrichtsformaten experimentiert. Ein Beispiel aus der Grundschule Otternhagen zeigt, wie nachhaltig die Krise Schule verändert hat.

Immer erreichbar

IServ-Chat der "Eulenklasse". Der Schulmessenger verändert die Kommunikation zwischen Lehrern und Grundschülern deutlich. Quelle: Screenshot IServ

„Hallo Frau Knackstedt, bist du da?“: Wenn die Kinder der Eulenklasse (2a) ihre Klassenlehrerin Kerstin Knackstedt vermissen, müssen sie nicht warten, bis die Schule wieder beginnt. Rund um die Uhr können sie in den Klassenchat schreiben, Fotos schicken oder Smileys. Ein Kind postet ein Musikvideo von Alicia Keys, die es gerade gerne hört. Solange die Schule geschlossen war, gab es schließlich keine Gelegenheit, es den Freunden in der Pause zu zeigen. Auch Frau Knackstedt vermisst ihre Kinder. Im Chat zeigt sie Ihnen neue Möbel, die sie in der Zeit gekauft hat. Dann verabreden sich alle gemeinsam zur Video-Konferenz, schließlich gibt es auch schulische Dinge zu besprechen. „Die Viertklässler haben die IServ-App fast alle auf ihrem eigenen Handy. Damit die Eltern nicht alles mitlesen“, sagt Knackstedt. Dieser unmittelbare Draht zu ihren Schülern kennt keine Schulglocke – die Trennlinie zwischen Privatleben und Beruf verschwindet. Eine weitverbreitete Konsequenz der Digitalisierung, die viele Arbeitnehmer betrifft. Knackstedt schaut gerne ab und zu in den Chat. „Als Grundschullehrerin ist es ohnehin so, als hätte man 14 Kinder“, sagt sie lächelnd. Die Möglichkeit, eine Verbindung zu denen Schülern zu halten, erweist sich in Zeiten des Beinahe-Lockdowns als wertvoll.

Auf diesem Online-Weißen-Brett sammelt die Klasse 2a der Grundschule Otternhagen Übungen und Unterhaltsames für den Online-Unterricht. Die verwendete Plattform Padlet ist im begrenzten Rahmen kostenlos nutzbar. Klassenlehrerin Kerstin Knackstedt hat sie über eine Lehrer-Community im Internet entdeckt. Quelle: Screenshot: padlet

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie nutzen Lehrer und Schüler in Otternhagen einen schulinternen Messengerdienst – wie eine Whatsapp-Gruppe, aber exklusiv für die Klasse und ihre Lehrerin. Der Chat ist eine Funktion der Plattform IServ, die in Niedersachsen verbreiteteste IT-Lösung für Schulen. IServ und sein Messenger sind für sich nicht neu und weithin etabliert, auch an Neustadts Schulen. Seit 2017 hat die Grundschule Otternhagen Zugang zu dem System, wirklich genutzt wird es erst seit einigen Wochen.

„Es ist aus der Not geboren, ich musste meine Kinder ja irgendwie erreichen“, erzählt Knackstedt. Die junge Lehrerin hat die Corona-Zwangspause genutzt, um sich bei Onlinefortbildungen Know-How in Sachen Onlineunterricht und Schuldigitalisierung auf den neuesten Stand zu bringen. Sie stöbert auf Lehrer-Blogs, wo Kollegen Lernsoftware vorstellen und Praxistipps austauschen.

Postkarten und E-Mails

Verlässlicher Service benötigt Als großes Hemmnis bei der Digitalisierung erweisen sich in der Grundschule Otternhagen der Service und die Wartung der IT-Infrastruktur. So fallen etwa die fünf Smartboards (digitale Tafeln) immer wieder aus. Der Förderverein und die Schule hatten die Geräte mit Unterstützung privater Spenden angeschafft. Der Vater eines Schülers hatte von der Möglichkeit im Fernsehen erfahren und wollte die Technik auch den Grundschülern in Otternhagen ermöglichen. Fällt ein Gerät, manchmal mitten im Unterricht, aus, ist die Schule auf schnelle Wartung angewiesen. Das gilt auch für streikende Beamer oder die ungenügende Internetverbindung. „Wegen solcher Probleme nutzen manche Kollegen diese Dinge nicht gerne“, sagt Schulleiterin Susanne Bosse-Kandler. Sie wünscht sich deshalb einen direkten Ansprechpartner bei der Stadt. „Das darf nicht drei Wochen dauern“, sagt sie. Eine Forderung, mit der Bosse-Kandler nicht allein ist.

„Wir haben erst durch Corona gesehen, welche Möglichkeiten wir schon haben“, sagt Rektorin Susanne Bosse-Kandler. Sie hat nun IServ-Zugänge für alle Schüler ab der zweiten Klasse angelegt. Zu Ostern ist sie noch mit dem Fahrrad übers Land gefahren und hat Grußkarten in die Briefkästen ihrer Schützlinge verteilt. „Es ist für uns alle ein Lernprozess“, beschreibt die Schulleiterin den bewussten Spagat zwischen der analogen und digitalen Schulwelt. „Unser Hauptaugenmerk liegt weiter auf den herkömmlichen Materialien“, sagt sie. Dann erzählt ihre Kollegin Knackstedt ihr, dass man Texte und Übungen mithilfe von IServ theoretisch sogar vom heimischen Rechner auf den Schuldrucker schicken kann. Leuchtende Augen bei der Schulleiterin. Das würde sie gerne auch dem Kollegium ermöglichen. Ein weiterer Schritt zur Grundschule Otternhagen 2.0.

Bildungscloud statt IServ? Welche Lernplattform eine Schule nutzt, ist ihr im Prinzip selbst überlassen. In Neustadt kommt in erster Linie IServ zum Einsatz. Die Software kostet Lizenzgebühren, die von den Schulen getragen werden. Grundschulen zahlen 4 Euro pro Jahr und Schüler, weiterführende Schulen 5 Euro und Berufsschulen 6 Euro. Dazu kommen eine Grundgebühr und die Einrichtungsgebühr. Eine kostenlose Alternative verspricht die Bildungscloud des Niedersächsischen Kultusministeriums. Eine vom Leistungsumfang mit IServ vergleichbare Plattform. Nach anfänglichen Sicherheitsproblemen wird die Bildungscloud gerade ausgerollt. Auch mehrere Schulen in Neustadt, darunter die Leine Schule, haben sich bereits registriert. Ob sie sich durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Von Mario Moers