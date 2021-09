Wer noch eine Erst- oder Zweitimpfung benötigt, kann sich noch bis Freitag, 24. September, täglich von 9 bis 16 Uhr im Kommunikationszentrum der Berufsbildenden Schulen in Neustadt impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

