Trotz der rollenden Omikron-Welle, hält sich die Zahl der Corona-Fälle in Neustädter Kitas aktuell offenbar in Grenzen. Stand Montag musste lediglich die Kindertagesstätte in Dudensen aufgrund eines positiven Falls geschlossen werden. In den städtischen Kitas sei die Situation noch weitestgehend entspannt, teilt Stadtsprecherin Kathrin Kühling mit. Zunehmend fielen Schnelltests aber positiv aus.

In den vier Kitas, die der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf in Neustadt betreibt, stellt sich die Situation ähnlich dar. Harm Schütte, Geschäftsführer für die Kitas im Kirchenkreis, berichtet, dass lediglich eine Mitarbeiterin nach positivem Befund zu Hause sei. Allerdings verzeichneten die Kitas auch aus anderen Gründen einen hohen Krankenstand, sodass der Kirchenkreis die Randzeiten-Betreuung teilweise eingeschränkt habe. In erster Linie gehe es momentan darum, die Regelbetreuung aufrecht zu erhalten.

Die aktuelle Inzidenz in Neustadt Stand Dienstag, 18. Januar, liegt die Inzidenz in Neustadt bei 320. Das entspricht 257 Personen. Regionsweit liegt der Inzidenzwert bei 459. Seit Beginn der Pandemie sind in Neustadt 49 Menschen coronabedingt gestorben.

Was tun, wenn der Schnelltest positiv ist?

Wie aber damit umgehen, wenn ein Schnelltest positiv ist? Kühling erläutert das Procedere, auf das sich die Stadtverwaltung verständigt hat. Demnach werde jeder positive Schnelltest durch einen PCR-Test abgeklärt. Bestätige sich der Verdacht, würden auch alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, sofern sie nicht durch eine Booster-Impfung davon ausgenommen seien.

Die Quarantäne dauere zehn Tage, könne aber bei Symptomfreiheit nach fünf Tagen durch einen zertifizierten Schnelltest in einem Testzentrum abgekürzt werden. Alle Kontaktpersonen der positiv Getesteten dürften einen PCR-Test durchführen lassen. Verpflichtend werde dieser aber erst beim Auftreten von Symptomen oder nach einem positiven Schnelltest.

