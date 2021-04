Neustadt

Ist es angesichts der Pandemie noch dringender notwendig, sich über das eigene Leben und Sterben Gedanken zu machen? Und den eigenen Willen in einer Patientenverfügung festzuhalten? Dr. Hans-Jörg Hirsch ist dieser Ansicht. Der pensionierte Allgemeinmediziner hat eine exemplarische Verfügung für das Freiwilligenzentrum Neustadt entworfen.

„Ich verstehe diese Patientenverfügung als Strohhalm“, sagt Hirsch. Ein Strohhalm für ältere Menschen, die im Fall einer Corona-Infektion nicht in ein Krankenhaus wollen. Das Dokument, das von der Homepage des Freiwilligenzentrums unter www.fwz-neustadt.de heruntergeladen werden kann, hat er kurz und knapp gehalten. Es solle nur für den Notfall sein, beteuert er. Wenn ein Corona-Test positiv ausfalle und eine Einweisung in die Klinik drohe. Wer zu Hause bleiben wolle, könne schnell auf dieses Formular zugreifen.

Hirsch, der bis 2006 mit eigener Praxis in Neustadts Kernstadt praktizierte, engagiert sich seit rund acht Jahren ehrenamtlich im Freiwilligenzentrum. Je nach Bedarf bietet er seitdem Sprechstunden an für Menschen, die für den Fall der Fälle eine Patientenverfügung hinterlegen wollen.

Patientenverfügungen sind eine knifflige Angelegenheit

Eine knifflige Angelegenheit, sagt der Mediziner. Als er begonnen habe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sei er auf viele Entwürfe gestoßen. Teilweise waren sie so ausführlich und kompliziert, dass Laien sie kaum noch verstehen konnten. Er habe daraufhin eine einfache und, wie er meint, praktikable Verfügung entworfen, die er Interessierten über das Freiwilligenzentrum zur Verfügung stelle. Sie ist auf der Homepage des Freiwilligenzentrums verfügbar. Im zweiten Schritt habe er die Sprechstunden angeboten, um offene Fragen klären zu können. Das Interesse daran sei immer groß gewesen. Bis die Pandemie kam.

Seit der Pandemie bietet Hirsch keine Beratung mehr an

Seitdem fallen die Sprechstunden aus. Was Hirsch sehr bedauert. Gerade jetzt, sagt er, seien solche Gespräche notwendig. Weil viele Ältere nicht am Leben erhalten werden wollten, aber nicht wüssten, wie sie sich zur Wehr setzen sollten. Sein „Strohhalm“ ist die Verfügung im Internet.

„Lebenssatt, gut versorgt, alt und zufrieden bin ich mir der Begrenzung meiner Lebenserwartung wohl bewusst“, formuliert er in seinem Entwurf und schließt mit dem Satz „Ich müsste befürchten, dass die klinische Behandlung einer schwer verlaufenden Corona-Infektion erfolglos bleiben würde, während anderen schwer erkrankten Menschen mit besseren Überlebenschancen der Behandlungsplatz genommen würde.“

Die Notwendigkeit, sich gerade jetzt in der Pandemie Gedanken über Patientenverfügungen zu machen, sieht Hirschs Berufskollege Dr. Jürgen Tempel ebenso. Auch der ehemalige Chefarzt von Notaufnahme und Intensivmedizin im Klinikum Neustadt setzt sich seit seiner Pensionierung mit Patientenverfügungen auseinander und engagiert sich dafür in einem Netzwerk, das das Konzept „Behandlung im Voraus Planen“ (BVP) voranbringen will. Das A und O in dem Konzept seien ausführliche persönliche Gespräche, sagt Tempel. Weswegen er alle Angebote ohne solche Beratungsgespräche für „nicht ganz glücklich“ hält.

Tempel hat im Internet rund 600 Entwürfe für Patientenverfügungen ausfindig gemacht. Eine Ideallösung habe er nicht gefunden, sagt er. Es gehe immer darum, den Menschen die Tragweite ihrer Entscheidungen deutlich zu machen. Auch eine 90-Jährige mit einem Harnwegsinfekt könne nach kurzer Behandlung in einer Klinik wieder nach Hause entlassen werden, führt er als Beispiel an. Weswegen Hochbetagte sich gut überlegen sollten, ob sie in ihrer Verfügung Klinikaufenthalte grundsätzlich ablehnen wollen. Darüber müsse geredet werden.

Auch Hirsch würde gerne wieder von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen reden. So lange das nicht möglich sei, könne er nur seinen Entwurf als „Strohhalm“ anbieten.

Beate Ney-Janßen