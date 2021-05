Hagen/Poggenhagen

Ab Montag, 3. Mai, macht die mobile Teststation vom Anbieter „Das Testzentrum“ auch in Poggenhagen und Hagen Halt. In Poggenhagen steht das Testmobil von 8 bis 13 Uhr neben der Bäckerei, Am Schiffgraben 1. Im Anschluss fährt es direkt nach Hagen, wo die Bürgerinnen und Bürger von 14 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz an der Kirche, Im Wiesengrund, die Möglichkeit haben, sich kostenlos testen zu lassen. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird und arbeiten auch an weiteren Standorten im Neustädter Land“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst.

„Sollten die Angebote gut angenommen werden, können wir diese Zeitfenster in Poggenhagen und Hagen auch längerfristig für kostenlose Test einplanen“, ergänzt Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Das Angebot in Mandelsloh wird ebenfalls bis auf Weiteres verlängert, hier können die Bürgerinnen und Bürger jeweils freitags von 14 bis 19 Uhr einen kostenlosen Schnelltest machen lassen.

Termine lassen sich über folgende Links buchen:

Poggenhagen, montags, 8-13 Uhr: https://www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-poggenhagen/

Hagen, montags, 14-19 Uhr: https://www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-hagen/

Mandelsloh, freitags, 14-19 Uhr: https://www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-mandelsloh/

Drive-In-Zentrum soll 10.000 Tests pro Woche schaffen

Weitere Angebote seien in Vorbereitung, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling, zum Beispiel für Bordenau. Das geplante Drive-In-Testzentrum im Gewerbegebiet werde voraussichtlich am 10. Mai eröffnen können. Die Betreiberin, die Arpoco GmbH, hatte angekündigt, dort bis zu 30.000 Tests pro Woche schaffen zu können. Diese Zahl ziehen etliche Neustädter in Zweifel. Zum Vergleich: Im bestehenden Zentrum in der Buchhandlung Biermann hat Betreiber Olrik Becker gerade die Kapazität von 500 auf 1000 pro Woche erhöht. Die Nachfrage hat angezogen, seit man mit negativem Ergebnis in zahlreichen Geschäften einkaufen kann. Auf Nachfrage bei Drive-In-Betreiber Arpoco erhielt Stadtsprecherin Kühling nun die Auskunft, man wolle erst mal mit 10.000 Tests pro Woche starten.

Von Kathrin Götze