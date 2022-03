Bordenau

Wer in Bordenau einen Coronatest benötigt, muss von nun an den Steinweg 29 ansteuern. Das vorher in der Dorfwerkstatt verortete Corona-Testzentrum ist zum Wochenstart umgezogen und nutzt nun Räume in der alten Schule, gegenüber der Kirche. Das Gebäude wird weiter auch von der freiwilligen Feuerwehr genutzt, weswegen die Betreiber darum bitten, den Einfahrtsbereich stets frei zu halten. Das gilt auch für die relativ kurzen Haltezeiten beim Abstrich.

Lesen Sie auch Neustadt: In Bordenaus Dorfwerkstatt kochen die Männer

Nötig ist der Umzug geworden, weil in der Dorfwerkstatt wieder Kurse, Gruppentreffen und andere Veranstaltungen stattfinden sollen. Für die Nutzer des Zentrums ändert sich außer dem neuen Standort nichts. Eine Terminbuchung ist weiterhin im Internet über die Seitetz-Bordenau.de möglich. Das Zentrum hat montags bis freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Sonnabends und sonntags sind Tests jeweils von 10 bis 12 Uhr möglich.