Bordenau

Zwei Öffnungstage bleiben noch, dann schließt die Dorfwerkstatt Bordenau ihr Testzentrum am Birkenweg. Die Nachfrage sinkt, gleichzeitig wollen sich wieder Gruppen in der Begegnungsstätte treffen, die zum Testzentrum umfunktioniert war. Am Sonnabend, 25. September, und Sonntag, 26. September, öffnet es aber noch jeweils von 10 bis 12 Uhr.

170 Basketballer kommen zum Test

Seit der Eröffnung im Mai haben sie dort einige Tausend Abstriche genommen und analysiert. Am vergangenen Wochenende hat eine Mitarbeiterin noch einmal eine Sonderschicht eingelegt: Sie testete 170 Sportlerinnen und Sportler für das internationale Basketballturnier beim TSV Bordenau.

Ehrenamtlich organisiert

Das Besondere an der Bordenauer Einrichtung ist, dass sie ehrenamtlich organisiert ist und auch ein Teil der Mitarbeitenden auf Lohn verzichtet. Für den professionellen Hintergrund arbeiteten die Bordenauer mit dem Zentrum in der Innenstadt von Apotheker Olrik Becker zusammen. Dieses Testzentrum an der Marktstraße bleibt weiterhin geöffnet, und zwar montags bis donnerstags, 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr, freitags, 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, sowie sonnabends, 9 bis 13 Uhr. Online-Terminbuchung unter www.meine-post-apotheke.de.

Von Kathrin Götze