Neustadt

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Diesmal berichten wir über Jasmina Cortese, Ratsfrau der Grünen, und ihren Wunsch, Neustadts neuem Jugendhaus auf die Sprünge zu helfen.

Zentral, bald und gut

„Ich bin hier schon als Jugendliche oft gewesen. Sogar mein Berufswunsch ist hier entstanden“, sagt Cortese. Sie legt ihre Hand auf die Wand des in die Jahre gekommenen Jugendhauses am Großen Weg. Der Graffiti-Hase auf der Wand wird sich wohl nicht verschieben lassen. Für das Team und die Jugendlichen will sie aber einen neuen Standort. Zukunftsfähig soll er sein, zentral gelegen und den Bedürfnissen der Jugendarbeit entsprechend. Und das alles möglichst zeitnah.

Wie wichtig das Jugendhaus ist, weiß sie aus eigener Erfahrung. Mittelalteraktionen, das Osterfrühstück, und Zirkusangebote hat sie hier mitgemacht. Zuerst als Nutzerin, dann als Ehrenamtliche, danach im Bundesfreiwilligendienst und auch noch für das Anerkennungsjahr in ihrer Ausbildung zur Schulsozialarbeiterin. „Das ist so gute Arbeit, die hier geleistet wird“, sagt sie voller Überzeugung. Das soll so bleiben.

Umzug ist beschlossen – aber wohin?

Ein erster Umzug des Jugendhauses in das Verwaltungsgebäude in der Theodor-Heuss-Straße ist beschlossene Sache. Danach soll ein weiterer folgen. Wohin? Das steht noch nicht fest. Cortese ist aber fest entschlossen, alle Planungen für Standort und Konzepte zu begleiten und immer den Finger zu heben, damit es wirklich gut wird.

Zur Person: Jasmina Cortese ist neu im Rat Neustadts und auch im Ortsrat der Kernstadt. Weil sie sich insbesondere mehr um Themen rund um Kinder, Jugend und Soziales kümmern wollte, hat sie sich 2021 auf die Liste der Grünen setzen lassen. Fragen, Anregungen oder Einwürfe schicken Interessierte per E-Mail an cortese.jasmina@gmail.com.

Von Beate Ney-Janßen